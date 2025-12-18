jueves, diciembre 18, 2025
Nueve de Julio
General

Barrio Tres Lagunas: se colocó RAP en los pasajes internos

La Municipalidad de Nueve de Julio mejora la transitabilidad del barrio con trabajos de reparación y nivelación de calles

0
Durante la mañana de hoy, se llevaron a cabo trabajos de colocación de Asfalto Recuperado, denominado RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) en los distintos pasajes internos del barrio Tres Lagunas, donde se detectaban baches y desniveles.

La intervención permite dar solución a una problemática señalada oportunamente por los vecinos, ofreciendo calles más seguras y cómodas para peatones y vehículos. Estas mejoras forman parte de las acciones destinadas a mantener y optimizar la infraestructura vial del sector, contribuyendo al bienestar de quienes transitan diariamente por la zona.

El Pavimento Asfáltico Recuperado o Asfalto Recuperado es un material obtenido a partir del asfalto reciclado de calles y caminos antiguos, que se tritura y se reutiliza para reparar o pavimentar nuevas calles. Sus ventajas principales son:

  • Ecológica: reduce la necesidad de asfalto nuevo y disminuye los residuos.

  • Económica: abarata los costos de pavimentación al reutilizar material existente.

  • Duradera: permite cubrir baches y desniveles de manera rápida y resistente.

En pocas palabras, el RAP es asfalto reciclado que se vuelve a poner en las calles, mejorando la transitabilidad y cuidando recursos.

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6074

