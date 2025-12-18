Barrio Tres Lagunas: se colocó RAP en los pasajes internos

- Advertisement -

Durante la mañana de hoy, se llevaron a cabo trabajos de colocación de Asfalto Recuperado, denominado RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) en los distintos pasajes internos del barrio Tres Lagunas, donde se detectaban baches y desniveles.

La intervención permite dar solución a una problemática señalada oportunamente por los vecinos, ofreciendo calles más seguras y cómodas para peatones y vehículos. Estas mejoras forman parte de las acciones destinadas a mantener y optimizar la infraestructura vial del sector, contribuyendo al bienestar de quienes transitan diariamente por la zona.

El Pavimento Asfáltico Recuperado o Asfalto Recuperado es un material obtenido a partir del asfalto reciclado de calles y caminos antiguos, que se tritura y se reutiliza para reparar o pavimentar nuevas calles. Sus ventajas principales son:

Ecológica: reduce la necesidad de asfalto nuevo y disminuye los residuos.

Económica: abarata los costos de pavimentación al reutilizar material existente.

Duradera: permite cubrir baches y desniveles de manera rápida y resistente.

En pocas palabras, el RAP es asfalto reciclado que se vuelve a poner en las calles, mejorando la transitabilidad y cuidando recursos.