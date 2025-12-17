- Advertisement -

Los gobernadores del peronismo excluidos por el Gobierno Nacional de toda negociación se reunieron este martes en la Casa de la Provincia de La Pampa para coordinar políticas y emitieron un duro comunicado en el que cuestionaron las políticas de la gestión de Javier Mieli y anticiparon una agenda parlamentaria común.

La reunión fue entre los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires; Gildo Insfrán, de Formosa; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Elías Suárez, de Santiago del Estero y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, junto a dos decenas de legisladores. El encuentro se produjo mientras el oficialismo avanzaba con el dictamene del presupuesto en la comisión de Hacienda de Diputados y de la Reforma Laboral en el Senado, a pesar de la resistencia del peronismo y otros bloques opositores.

El documento fue firmado por los mandatarios y lleva por título “Recuperar la Argentina federal e inclusiva”. Allí, los gobernadores sostuvieron que el federalismo constituye uno de los pilares del sistema de gobierno argentino, y remarcaron que resulta una herramienta clave para alcanzar un desarrollo equilibrado desde lo territorial y justo desde lo social

