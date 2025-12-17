jueves, diciembre 18, 2025
jueves, diciembre 18, 2025
Clima

Buen tiempo durante la mañana y lluvias aisladas hacia la tarde por el avance de un frente frío

Un frente frío débil ingresará desde el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y podría generar lluvias y tormentas aisladas, sin acumulados significativos. Las condiciones mejorarían a partir del jueves

Al momento no se registran fenómenos meteorológicos de relevancia en la provincia, y las condiciones de buen tiempo se mantendrán durante la mañana de este jueves.

Sin embargo, hacia la tarde se prevé el avance de un frente frío débil desde el sudoeste de la provincia de Buenos Aires (PBA), con desplazamiento de oeste a este. Este sistema podría dar lugar a algunas lluvias y ocasionales tormentas aisladas, aunque no se esperan acumulados de precipitación significativos.

Durante la noche, el frente frío se ubicaría sobre la región de la costa atlántica, donde podría generar algunas tormentas durante la madrugada del jueves. A partir de las últimas horas de la mañana del jueves, se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas, sin fenómenos relevantes, con vientos predominantes del sector sur.

De cara al viernes, los modelos indican el retorno de condiciones de inestabilidad asociadas al avance de otro frente frío débil. No obstante, al momento tampoco se prevén acumulados de precipitación de importancia.

