Continúan las acciones de vigilancia epidemiológica en establecimientos porcinos

En la región centro-norte bonaerense, SENASA monitorea ciertas

enfermedades ausentes en nuestro país que pueden afectar a los suidos.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

realizó tareas de vigilancia epidemiológica en enfermedades porcinas de

notificación obligatoria que no están presentes en la Argentina, como la

peste porcina clásica (PPC) y el síndrome reproductivo y respiratorio

porcino (PRRS), en establecimientos productivos de la región centro-norte de

la provincia de Buenos Aires.

Con el fin de prevenir y resguardar la sanidad de los animales, médicos

veterinarios del Centro Regional Buenos Aires Norte del SENASA

asistieron a unidades productivas (UP) de la actividad porcina, en donde

realizaron los muestreos serológicos para la determinación y monitoreo de

estas enfermedades exóticas y ausentes en la República Argentina.

Las visitas se realizaron en base a una matriz de riesgo, seleccionando

aquellos establecimientos por características específicas asociadas a su

actividad, bioseguridad y su cercanía a depósitos de basura domiciliaria.

—entre otros aspectos—, con el objetivo de realizar una vigilancia más efectiva

y optimizar los recursos utilizados.

Estas tareas, realizadas en las localidades de Tapalqué, General Alvear,

Saladillo, Chivilcoy, Bolívar y Las flores, proporcionan información

determinante vinculada con las condiciones epidemiológicas de las

granjas, su manejo sanitario y las maniobras de control realizadas para

prevenir dichas enfermedades, ya que su detección temprana constituye un

aspecto fundamental para proteger la sanidad porcina y sostener así la

condición de libre de PPC y PRRS.

Las muestras de suero son enviadas al Laboratorio Central de SENASA

ubicado en la localidad de Martínez, donde se realizan los diagnósticos de

laboratorios para confirmar que los virus de PPC y PRRS no están presentes

en las piaras. De este modo, las tareas sanitarias realizadas por los

veterinarios oficiales del organismo en las visitas a las UP se tornan

determinantes, ya que la eventual detección de estos virus puede provocar un

alto impacto negativo en los distintos eslabones que integran la cadena de

producción del cerdo.

Es importante recordar la importancia de dar aviso inmediato al Servicio

Nacional si se observan cerdos enfermos con signos clínicos inusuales,

ya que la colaboración de todos los actores del sector porcino resulta esencial

para preservar la sanidad de las granjas y resguardar la producción local.

Cualquier persona puede notificar una sospecha a través de su [oficina más

cercana en la jurisdicción](https://www.argentina.gob.ar/senasa/centros-

regionales —personal o telefónicamente—; por WhatsApp, al (11) 700 5704 ; al

correo electrónico [email protected] ; a través del Formulario

Avisá al SENASA disponible en el sitio web oficial.