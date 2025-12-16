Continúan las acciones de vigilancia epidemiológica en establecimientos porcinos

En la región centro-norte bonaerense, SENASA monitorea ciertas
enfermedades ausentes en nuestro país que pueden afectar a los suidos.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
realizó tareas de vigilancia epidemiológica en enfermedades porcinas de
notificación obligatoria que no están presentes en la Argentina, como la
peste porcina clásica (PPC) y el síndrome reproductivo y respiratorio
porcino (PRRS), en establecimientos productivos de la región centro-norte de
la provincia de Buenos Aires.
Con el fin de prevenir y resguardar la sanidad de los animales, médicos
veterinarios del Centro Regional Buenos Aires Norte del SENASA
asistieron a unidades productivas (UP) de la actividad porcina, en donde
realizaron los muestreos serológicos para la determinación y monitoreo de
estas enfermedades exóticas y ausentes en la República Argentina.
Las visitas se realizaron en base a una matriz de riesgo, seleccionando
aquellos establecimientos por características específicas asociadas a su
actividad, bioseguridad y su cercanía a depósitos de basura domiciliaria.
—entre otros aspectos—, con el objetivo de realizar una vigilancia más efectiva
y optimizar los recursos utilizados.
Estas tareas, realizadas en las localidades de Tapalqué, General Alvear,
Saladillo, Chivilcoy, Bolívar y Las flores, proporcionan información
determinante vinculada con las condiciones epidemiológicas de las
granjas, su manejo sanitario y las maniobras de control realizadas para
prevenir dichas enfermedades, ya que su detección temprana constituye un
aspecto fundamental para proteger la sanidad porcina y sostener así la
condición de libre de PPC y PRRS.
Las muestras de suero son enviadas al Laboratorio Central de SENASA
ubicado en la localidad de Martínez, donde se realizan los diagnósticos de
laboratorios para confirmar que los virus de PPC y PRRS no están presentes
en las piaras. De este modo, las tareas sanitarias realizadas por los
veterinarios oficiales del organismo en las visitas a las UP se tornan
determinantes, ya que la eventual detección de estos virus puede provocar un
alto impacto negativo en los distintos eslabones que integran la cadena de
producción del cerdo.
Es importante recordar la importancia de dar aviso inmediato al Servicio
Nacional si se observan cerdos enfermos con signos clínicos inusuales,
ya que la colaboración de todos los actores del sector porcino resulta esencial
para preservar la sanidad de las granjas y resguardar la producción local.
Cualquier persona puede notificar una sospecha a través de su [oficina más
cercana en la jurisdicción](https://www.argentina.gob.ar/senasa/centros-
regionales —personal o telefónicamente—; por WhatsApp, al (11) 700 5704 ; al
correo electrónico [email protected] ; a través del Formulario
Avisá al SENASA disponible en el sitio web oficial.