lunes, diciembre 15, 2025
27.3 C
Nueve de Julio
lunes, diciembre 15, 2025
27.3 C
Nueve de Julio
Salud Pública

Vacuna en el CAPS Luján y en el Centro Integrador Comunitario contra la fiebre hemorragica

Las jornadas de vacunación se realizarán el 16 y 19 de diciembre desde la maana

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El martes 16 de diciembre se aplicará la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y el viernes 19 de diciembre en el CAPS Luján. Para acceder a la vacuna, se solicita a los interesados que se comuniquen previamente al 610038 (CIC) o al 610033 (Luján) para agendar turno.

La FHA es una enfermedad viral transmitida por el virus Junín, cuyo principal vector de contagio es el “ratón maicero”, un roedor común en la zona. Dado que Nueve de Julio es una región considerada endémica para esta enfermedad, se recomienda la vacunación a todas las personas entre 15 y 64 años, salvo en casos de embarazo, lactancia o personas inmunocomprometidas.

Además, se recuerda que los vecinos podrán inscribirse en el CAPS de su preferencia, sin necesidad de pertenecer al barrio donde se encuentra el centro, y también podrán hacerlo en cualquier otro de los Centros de Atención Primaria de la Salud.

El CIC, por su parte, continúa con su servicio de vacunación por la tarde, de lunes a jueves de 13 a 18 horas, una franja horaria que se incorporó recientemente para facilitar el acceso a aquellos que no pueden asistir durante la mañana.

Romina López, Presidenta UCR Nueve de Julio-Eliana Moro, Secretaria, Comité distrital

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6071

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR