Vacuna en el CAPS Luján y en el Centro Integrador Comunitario contra la fiebre hemorragica

El martes 16 de diciembre se aplicará la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y el viernes 19 de diciembre en el CAPS Luján. Para acceder a la vacuna, se solicita a los interesados que se comuniquen previamente al 610038 (CIC) o al 610033 (Luján) para agendar turno.

La FHA es una enfermedad viral transmitida por el virus Junín, cuyo principal vector de contagio es el “ratón maicero”, un roedor común en la zona. Dado que Nueve de Julio es una región considerada endémica para esta enfermedad, se recomienda la vacunación a todas las personas entre 15 y 64 años, salvo en casos de embarazo, lactancia o personas inmunocomprometidas.

Además, se recuerda que los vecinos podrán inscribirse en el CAPS de su preferencia, sin necesidad de pertenecer al barrio donde se encuentra el centro, y también podrán hacerlo en cualquier otro de los Centros de Atención Primaria de la Salud.

El CIC, por su parte, continúa con su servicio de vacunación por la tarde, de lunes a jueves de 13 a 18 horas, una franja horaria que se incorporó recientemente para facilitar el acceso a aquellos que no pueden asistir durante la mañana.