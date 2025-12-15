Romina López: “Nosotros no queremos ser una oposición destructiva ya que nuestra tarea es velar por los intereses de los vecinos’

En un encuentro reciente en ‘Despertate’ en Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, Romina López y Eliana Moro, presidenta y secretaria de la Unión Cívica Radical (UCR) de Nueve de Julio, respectivamente, detallaron los esfuerzos que están llevando a cabo para reorganizar al partido en la región, tras un 2023 electoral que dejó al radicalismo sin una lista propia a nivel nacional. A través de encuentros regionales y una mayor comunicación con los distritos de la Cuarta Sección Electoral, la UCR busca reconstituir su presencia política y recuperar la confianza de los afiliados.

“Es hora de renacer como el Fénix”

López explicó que la falta de una lista propia del radicalismo en las elecciones nacionales de 2023 dejó al partido en una situación compleja. Sin embargo, la dirigente sostiene que este es un momento para la reconstrucción. “La gente necesita saber que el radicalismo tiene una identidad propia, que no puede ser diluida entre otros partidos. No podemos seguir en un partido sin sello propio”, afirmó López.

La UCR, que históricamente ha jugado un papel clave en la política argentina, pasó por varias etapas de reconfiguración, incluyendo su alianza con “Somos” y “Nuevos Aires” en años anteriores. Sin embargo, López remarcó que hoy el desafío está en recuperar la unidad interna. “Tenemos que renacer, como el Fénix. Lo que vemos ahora es una oportunidad para reconstruir desde las bases”, explicó, haciendo referencia al espíritu de renovación del partido.

Encuentros Regionales: Juntando Fuerzas

La presidenta de la UCR de Nueve de Julio mencionó que uno de los principales esfuerzos está orientado a fortalecer la estructura del partido a nivel regional. La Cuarta Sección Electoral, que abarca varios distritos de la provincia de Buenos Aires, ha sido un área clave para la reorganización. Romina López indicó que, a pesar de las dificultades iniciales, se lograron reunir a 19 distritos en un encuentro realizado el pasado 29 de noviembre, destacando la participación de localidades como Chacabuco, Villegas, Casares, y Trenque Lauquen. “Fue una reunión histórica. A pesar del mal tiempo, más de diez distritos dijeron presente. Es un claro indicio de que la voluntad de reconstruir la UCR sigue viva”, destacó.

La estrategia detrás de estos encuentros es clara: reunir a los dirigentes de la Cuarta Sección para unificar criterios y pensar en un futuro común. “Queremos replantearnos objetivos, porque la gente está necesitando que el radicalismo se reinvente”, agregó. Además, señaló que la creación de grupos de WhatsApp y otras herramientas de comunicación fueron esenciales para fortalecer los vínculos y compartir información entre los distintos comités.

El Rol de la UCR en la Legislatura: Reconocimientos y Nuevos Desafíos

Durante la entrevista, también se abordó el reconocimiento que la UCR recibió recientemente en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. En ese contexto, López destacó la labor de la médica Alejandra Lardén, quien preside el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados bonaerense. Lardén, junto al legislador Valentín Miranda, fue reconocida por su labor parlamentaria. “Este tipo de gestos nos dan fuerzas para seguir adelante. Nos demuestra que, a pesar de los desafíos, la UCR sigue siendo un referente dentro de la política bonaerense”, expresó.

“El radicalismo no puede desaparecer”

Por su parte, Eliana Moro subrayó que el principal objetivo de la UCR es no permitir que el partido desaparezca, a pesar de los vaivenes de la política nacional. “El radicalismo tiene una historia que no podemos dejar que se diluya. No podemos caer en el juego de la polarización. La gente está esperando que el partido retome su rol, y debemos cumplir con esa expectativa”, afirmó.

Moro también recalcó que uno de los principales obstáculos internos del radicalismo es la falta de cohesión entre los diferentes sectores del partido. “El radicalismo está lleno de egos y personalismos. Lo que buscamos ahora es dejar eso atrás y enfocarnos en el partido como un todo. El partido es más grande que cualquier nombre o cargo”, explicó.

Reforzar la Institucionalidad: Un Compromiso Inquebrantable

Uno de los temas recurrentes en la conversación fue la importancia de fortalecer la institucionalidad dentro del partido. López y Moro coincidieron en que el radicalismo debe centrarse en ser una estructura sólida y democrática, dejando de lado las luchas de poder internas. López destacó que uno de los puntos clave de la nueva comisión del comité provincial es justamente evitar los personalismos. “Nosotros no nos planteamos como un comité en el que una sola persona sea la estrella. El partido debe ser liderado colectivamente”, subrayó.

Además, ambos dirigentes destacaron la necesidad de mantener una relación fluida con las autoridades provinciales y municipales. En este sentido, López mencionó que ya se han solicitado encuentros con los líderes del Comité Provincial de la UCR para discutir el futuro del partido. “Es crucial que podamos hablar con las autoridades de la provincia y plantear nuestras propuestas. La UCR necesita recuperar su protagonismo y para eso necesitamos estar todos unidos”, agregó.

Enfrentando la Política Local: Gobernabilidad y Prioridades en el Concejo Deliberante

En otro tramo de la conversación, se abordó la situación en el Concejo Deliberante de Nueve de Julio, donde la UCR tiene representación. López y Moro destacaron que, a pesar de las diferencias internas, el principal objetivo debe ser la gobernabilidad del municipio. “Nosotros no queremos ser una oposición destructiva. Nuestra tarea es velar por los intereses de los vecinos, escuchar sus necesidades y trabajar para que el municipio funcione de manera eficiente”, afirmó Moro.

Los temas que más preocupan a los concejales de la UCR son el presupuesto municipal, el estado de las calles y el sistema de tributos. “La gente está viendo cómo las tasas y los impuestos aumentan, pero no se reflejan en una mejora en los servicios. Es nuestra responsabilidad fiscalizar y proponer alternativas”, expresó López.

Eliana Moro también mencionó que, si bien los concejales del partido tienen autonomía para tomar decisiones en el Concejo Deliberante, se procura siempre llegar a un consenso dentro del bloque. “No somos una máquina de votar en contra de los proyectos solo porque no sean de nuestro partido. Si algo es bueno para los vecinos, lo vamos a apoyar”, aseguró.

El Radicalismo está Vivo

A pesar de las dificultades que enfrenta el radicalismo en este momento de reconfiguración política, tanto López como Moro se mostraron optimistas respecto al futuro del partido. “Lo importante es que el radicalismo está vivo. Y mientras haya gente dispuesta a pelear por los ideales de la UCR, nada está perdido”, concluyó Romina López.

En este camino de renovación, el desafío para la UCR será superar los obstáculos internos y devolverle al partido su relevancia en la política local y provincial, sin perder de vista los valores históricos que lo han caracterizado a lo largo de más de 130 años. El trabajo en conjunto de dirigentes y afiliados será clave para que el radicalismo recupere su lugar en la Cuarta Sección Electoral y en el corazón de los ciudadanos.