El streaming de científicos del CONICET ganó el Martín Fierro de Oro

Este domingo se realizó el debut de los premios Martín Fierro a los Canales de streaming 2025 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La ceremonia distinguió por primera vez a la producción audiovisual en plataformas digitales y tuvo como gran ganador de la noche al Conicet.

La estatuilla más importante de la velada, el Martín Fierro de Oro, fue otorgada a la transmisión en vivo del Conicet en el cañón submarino Mar del Plata, emisión que alcanzó una amplia repercusión pública tras la aparición de la denominada “estrella culona”.

El premio fue entregado por Luis Ventura, presidente de APTRA, quien resaltó el impacto social y educativo de la expedición científica, que permitió a miles de espectadores seguir en tiempo real la exploración del Atlántico Sur y conocer especies nunca antes observadas en aguas argentinas.

El reconocimiento fue recibido por Nadia Cerino, Emiliano Ocampo y Mariano Martínez. Durante el discurso, Cerino expresó: “Gracias a la gente que fue parte y a todos ustedes porque cada streaming que pasó, se alentó. Llevemos la ciencia a cada niño, por favor”, y dedicó el premio a su padre.

Además del Martín Fierro de Oro, la transmisión del Conicet se consagró ganadora en la categoría Transmisión Especial. En ese marco, la conductora del evento, Paula Chaves, sumó un momento distendido al mencionar en tono humorístico a la popular “estrella culona”, también conocida como “la batatita”.