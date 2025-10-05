Comer picante podría rejuvenecer los órganos, según estudio chino

El picante no es solo un sabor, es un estímulo que despierta los sentidos y, según un nuevo estudio en China, podría estar ayudando a tus órganos a mantenerse más jóvenes. Un grupo de científicos chinos ha encontrado una correlación entre el consumo frecuente de picante y una menor “edad biológica” en los órganos de los participantes del estudio. Pero antes de que te entusiasmes demasiado, es importante aclarar que se trata de una asociación, no de una prueba definitiva de que el picante sea el responsable directo de este efecto.

La clave está en la edad biológica

El estudio, que analizó los datos de casi 8.000 personas, no compara simplemente la edad cronológica de los participantes (la que se mide con los años) sino su “edad biológica”, que tiene en cuenta factores como la función renal, la salud metabólica y otros indicadores médicos. En pocas palabras, el estudio midió la “juventud interna” de las personas, y aquellos que consumían picante con más frecuencia mostraron una menor aceleración del envejecimiento en estos parámetros.

Capsaicina: la molécula misteriosa

¿Qué está detrás de este rejuvenecimiento aparente? La principal sospechosa es la capsaicina, el compuesto responsable de la sensación de ardor en los chiles. Este ingrediente activo no solo provoca una sensación de calor, sino que también tiene efectos metabólicos y antiinflamatorios que, según investigaciones previas, podrían ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y hasta influir positivamente en la microbiota intestinal.

Aunque estos resultados son prometedores, se trata de una correlación, no de una causalidad probada. Es decir, no se puede asegurar que el picante sea la única causa del envejecimiento más lento de los órganos. Los investigadores señalan que otras variables, como el estilo de vida, las costumbres dietéticas o las condiciones socioeconómicas, también podrían estar influyendo en la salud de los participantes.

Los riesgos del picante

A pesar de los posibles beneficios, no todo lo relacionado con el picante es positivo. El consumo excesivo de alimentos muy picantes puede provocar molestias digestivas y, en algunos casos, incluso asociarse con una menor densidad mineral ósea. Los estudios no han logrado esclarecer cómo afecta el picante a cada persona, por lo que lo que puede ser beneficioso para unos, no necesariamente lo será para otros.

El picante, un aliado más en una dieta equilibrada

Entonces, ¿es el picante la clave para rejuvenecer? No necesariamente. Aunque el estudio sugiere que puede tener ciertos beneficios en la salud interna de los órganos, este hallazgo no debe tomarse como una receta mágica para frenar el envejecimiento. Los buenos hábitos, como una dieta equilibrada, ejercicio regular y una vida saludable, siguen siendo fundamentales para mantener nuestro cuerpo joven.

Lo sensato es disfrutar de los alimentos picantes si te gustan y los toleras bien, pero sin caer en el mito de que cada bocado de chile te va a añadir años a tu vida. El envejecimiento es un proceso complejo que depende de múltiples factores, y la comida es solo uno de ellos.

El picante puede ser más que una forma de darle sabor a tus comidas; tal vez sea un pequeño aliado para la salud. Sin embargo, no olvidemos que en la vida real, todo debe consumirse con moderación.