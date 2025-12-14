Se espera un domingo lluvioso con tormentas y chaparrones mientras que la semana será de sol

Este domingo, la ciudad de Nueve de Julio se verá afectada por un clima inestable, con la presencia de tormentas y chaparrones durante la jornada. Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que las precipitaciones se registren más intensas por la tarde y la noche, lo que podría generar inconvenientes en las actividades al aire libre y en el tránsito, especialmente en las zonas más vulnerables a inundaciones.

Temperaturas Extremas

La temperatura en la jornada dominical variará entre los 12° y los 32°, lo que marcará un contraste significativo con las altas temperaturas registradas en días anteriores. La mínima para este domingo será de 16°, con una máxima de 23°, lo que sugiere que la presencia de las tormentas podría bajar notablemente la sensación térmica, haciendo que el día sea más fresco de lo que originalmente se había anticipado.

Clima a la Vista para la Semana

A pesar de la inestabilidad que se vivirá el domingo, el pronóstico para los días siguientes es mucho más prometedor. A partir del lunes, se espera que el clima mejore, con días soleados y temperaturas agradables que oscilarán entre los 13° y los 25°. La tendencia continuará durante la semana, con una notable elevación de la temperatura hacia el fin de semana.

Para el martes, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 27°, mientras que el miércoles la mínima será de 14° y la máxima de 28°. La jornada más cálida de la semana será el viernes, con 20° de mínima y 32° de máxima. El sábado, las temperaturas descenderán ligeramente, con mínimas de 20° y máximas de 28°.

Recomendaciones para el Domingo

Debido a las condiciones climáticas adversas, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en lo que respecta a las actividades al aire libre. Es importante evitar salir en momentos de tormentas intensas y estar atento a los informes meteorológicos durante el día. También se sugiere revisar los sistemas de drenaje en zonas bajas para evitar anegamientos y posibles complicaciones.

Por otro lado, quienes deban viajar, deberán tener especial cuidado con las rutas que puedan estar afectadas por la lluvia y los posibles cortes de energía en áreas rurales. Hacerlo con cuidado y respetando las normas de tránsito.

En tanto, se espera un regreso al buen tiempo en los próximos días, a partir de este lunes.