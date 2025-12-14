La precipitación total suma 37,4 mm

- Advertisement -

La Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hizo saber a Cadena Nueve que la lluvia total acumulada es de 37,4 mm hasta las 21 horas de este domingo.

Durante el resto de la jornada del domingo y la madrugada del lunes, se espera que se sigan presentando lluvias y tormentas aisladas, de intensidad mayormente débil, especialmente sobre la franja norte de la provincia de Buenos Aires.

Nueve de Julio está exento.

Se espera que las condiciones mejoren de forma progresiva durante la madrugada del lunes, con la disipación de los fenómenos meteorológicos y la normalización del clima en la mayor parte de la provincia. No se prevén fenómenos meteorológicos de consideración durante el inicio de la semana.