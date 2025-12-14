domingo, diciembre 14, 2025
15.5 C
Nueve de Julio
Clima

La precipitación total suma 37,4 mm

Es el registro de la hora 21 conforme hizo saber la Estación Nueve de Julio del SMN a Cadena Nueve

0
La Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hizo saber a Cadena Nueve que la lluvia total acumulada es de 37,4 mm hasta las 21 horas de este domingo.

Durante el resto de la jornada del domingo y la madrugada del lunes, se espera que se sigan presentando lluvias y tormentas aisladas, de intensidad mayormente débil, especialmente sobre la franja norte de la provincia de Buenos Aires.

Nueve de Julio está exento.

Se espera que las condiciones mejoren de forma progresiva durante la madrugada del lunes, con la disipación de los fenómenos meteorológicos y la normalización del clima en la mayor parte de la provincia. No se prevén fenómenos meteorológicos de consideración durante el inicio de la semana.

