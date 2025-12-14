domingo, diciembre 14, 2025
17.8 C
Nueve de Julio
Clima

La precipitación llega a los 36.5mm

Es el registro de la hora 09 de la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional

0
Este domingo, la región de Nueve de Julio se ve afectada por un frente de tormenta que dejó un registro significativo de precipitaciones. Según datos proporcionados por la Estación Meteorológica local, la lluvia acumulada en las últimas horas fue de 36.5 milímetros, una cifra considerable para el período de tiempo que abarca desde el final del sábado hasta las 9 de la mañana de este domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también destacó que el fenómeno climático no cesará a lo largo del día. Según el pronóstico, se esperan más chaparrones y posibles tormentas aisladas en diferentes puntos de la región, lo que podría seguir acumulando milímetros en el registro total de precipitaciones.

