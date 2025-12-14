La precipitación llega a los 36.5mm

Este domingo, la región de Nueve de Julio se ve afectada por un frente de tormenta que dejó un registro significativo de precipitaciones. Según datos proporcionados por la Estación Meteorológica local, la lluvia acumulada en las últimas horas fue de 36.5 milímetros, una cifra considerable para el período de tiempo que abarca desde el final del sábado hasta las 9 de la mañana de este domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también destacó que el fenómeno climático no cesará a lo largo del día. Según el pronóstico, se esperan más chaparrones y posibles tormentas aisladas en diferentes puntos de la región, lo que podría seguir acumulando milímetros en el registro total de precipitaciones.