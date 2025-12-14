Día Internacional de la radio y la televisión a favor de la infancia: una jornada de voz y visión para los más jóvenes

Desde 1992, cada segundo domingo de diciembre se celebra el Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia, una jornada de gran relevancia en la que los medios de comunicación juegan un papel crucial al visibilizar las inquietudes, derechos y aspiraciones de los niños y niñas alrededor del mundo. Este 2025, nuevamente se contará con la participación de numerosos medios de comunicación de todo el país, que se suman a la iniciativa de UNICEF, la organización detrás de esta campaña global.

El Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia tiene como objetivo principal dar a los más jóvenes la oportunidad de expresar sus opiniones, visiones y preocupaciones sobre diversos temas. Es una excelente ocasión para que la sociedad escuche a los niños y niñas y para que los medios de comunicación desarrollen programas creativos, coloridos e innovadores que reflejan su visión del mundo.

La importancia de los medios en los derechos de la infancia

UNICEF es consciente del poder que tienen los medios de comunicación para influir en la opinión pública y en la sensibilización social. En este sentido, la organización destaca la relevancia de que los medios coloquen los derechos de la infancia en el centro de la agenda pública, siendo este día una oportunidad para que las preocupaciones de los niños y niñas sean escuchadas, y que se visibilicen en la sociedad.

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por casi todos los países del mundo, establece en su articulado el derecho de los menores a la libertad de expresión, a ofrecer y recibir información, y a ser escuchados en los medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de que los niños y niñas constituyen una parte significativa de la población mundial, a menudo sus voces no son escuchadas o tomadas en cuenta. Este día pretende revertir esta situación, brindando un espacio donde puedan compartir sus opiniones y proponer posibles soluciones a los problemas que les afectan.

El papel educativo de la radio y la televisión

La radio y la televisión no solo son herramientas de entretenimiento, sino que también tienen un rol educativo y cultural fundamental. En este contexto, el Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia destaca la capacidad de estos medios para generar un impacto social profundo y positivo. A través de ellos, la infancia puede expresar sus preocupaciones, y los dirigentes pueden recibir un llamado de atención para abordar los temas que más preocupan a los más jóvenes.

Los medios también tienen la responsabilidad de educar, sensibilizar y promover el respeto por los derechos de la infancia, mostrando a los espectadores el mundo desde la perspectiva de los niños y niñas, y fomentando un cambio hacia una sociedad más inclusiva y consciente de sus necesidades.

Este año, como en ediciones anteriores, emisoras de radio y cadenas de televisión en todo el mundo se unirán a esta iniciativa global para celebrar el Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia, generando un impacto positivo en la comunidad y ayudando a construir un futuro en el que los derechos de los niños y niñas sean respetados y valorados.

¿Por qué participar?

Participar en este evento es una forma de contribuir a la sensibilización sobre los derechos de la infancia y de dar visibilidad a las preocupaciones de los más jóvenes. Los niños y niñas tienen el derecho de ser escuchados y de influir en las decisiones que afectan su vida. Este día ofrece la oportunidad de conocer sus ideas y opiniones, y de promover una sociedad más equitativa y responsable con su bienestar.

Este 2025, medios de comunicación de todo el mundo continuarán con la tradición de celebrar este día, reafirmando el compromiso con la defensa de los derechos de la infancia y ofreciendo a los más jóvenes la plataforma que merecen para compartir su visión del mundo.