Tormentas fuertes a corto plaza en esta región bonaerense

Alcanza Nueve de Julio, Carlos Casares, Gral. Viamonte y Lincoln

0
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Aviso Meteorológico a Muy Corto Plazo para las localidades de Nueve de Julio, Carlos Casares, General Viamonte y Lincoln debido a la proximidad de tormentas fuertes en la zona. La alerta, que tiene una validez de una (1) hora posterior a la emisión, advierte sobre la presencia de ráfagas de viento intensas y la posibilidad de caída de granizo.

En tanto, desde la Dirección de Defensa Civil se recomendó a la población que se encuentre en las áreas afectadas extremar precauciones ante las condiciones climáticas adversas. Se solicita evitar actividades al aire libre, especialmente aquellas que se desarrollen en áreas expuestas o cercanas a estructuras vulnerables a las ráfagas de viento.

Además, se aconseja tomar medidas de seguridad para prevenir daños derivados del granizo y las fuertes ráfagas, como resguardar vehículos y objetos que puedan ser arrastrados o dañados.

