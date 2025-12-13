sábado, diciembre 13, 2025
22.8 C
Nueve de Julio
Clima

Precipitaciones leves en el final del sabado y más intensas el domingo

Lo adelanta el último informe del Servicio Meteorológico Nacional

Actualmente, se registran lluvias y algunas tormentas aisladas de intensidad débil en el centro de la provincia de Buenos Aires. Se espera que, a lo largo de este sábado, estas precipitaciones y tormentas se desplacen hacia el norte, afectando principalmente la región central y la franja norte de la provincia.

Para el domingo, se prevé la continuación de las lluvias y tormentas, con mayor intensidad en la franja norte y este de la provincia hasta la mañana. En particular, se esperan algunas tormentas localmente fuertes sobre el norte y noroeste, mientras que el centro experimentará lluvias de menor intensidad. Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar de manera progresiva a partir del mediodía, primero en el oeste y luego en el este.

Para el lunes y martes, no se esperan fenómenos meteorológicos de relevancia, lo que permitirá un respiro y días con condiciones más estables en toda la región.

