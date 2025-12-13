‘Madrugadores del 9’: Anteúltimo encuentro de Oración del año con nuevo miembro en la corriente de vida

- Advertisement -

El grupo Madrugadores del 9 celebró su penúltima reunión de oración del año 2025, marcando un hito importante en su trayectoria espiritual. La reunión, que tuvo lugar en la Catedral Santo Domingo de Guzmán, fue especial no solo por ser una de las últimas del 2023, sino también por la incorporación de un nuevo miembro a este grupo de oración, el convecino José Luis Adamo, quien se sumó con entusiasmo a la corriente de vida del grupo, fortaleciendo aún más la unión y el compromiso espiritual.

Desde su formación en septiembre de 2014, los ‘Madrugadores del 9’ han rezado sin descanso en un acto de devoción y comunidad alcanzando la cifra de 291 rosarios rezados, un testimonio de la constancia y fe de sus integrantes.

Cada encuentro es una oportunidad para elevar oraciones por diversas intenciones, y en esta ocasión no fue la excepción. Las oraciones se centraron en diversas necesidades, como por ejemplo por la salud de los enfermos, por aquellos que buscan empleo, y por el bienestar general de la comunidad. Además, se rezó por las intenciones del Papa y por el titular de la diócesis de Nueve de Julio, pidiendo por la fortaleza espiritual de la Iglesia y de todos sus fieles.

La última reunión del año se celebrará el próximo 27 de diciembre, donde los Madrugadores del 9 se reunirán nuevamente en la Catedral Santo Domingo de Guzmán para seguir elevando sus plegarias y unirse en un mismo espíritu de fe y esperanza.

Este tipo de encuentros son una muestra de la fuerza de la oración comunitaria, que no solo busca la paz interior, sino también un impacto positivo en la vida de los demás. La devoción, el compañerismo y la fe siguen siendo el motor que impulsa a este grupo, que continúa creciendo tanto en número como en espiritualidad.