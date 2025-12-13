Controversia en Illinois: La legalización del suicidio asistido divide a la sociedad y la Iglesia se opone

Este viernes 12 de diciembre, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmó una ley que legaliza el suicidio asistido para pacientes con enfermedades terminales, una medida que ha desatado un intenso debate tanto en el ámbito político como religioso.

La ley permite que los médicos prescriban medicamentos letales a pacientes que deseen terminar con su vida para evitar sufrimiento en sus últimos días, siempre y cuando cuenten con un pronóstico de vida de seis meses o menos y estén en pleno uso de sus facultades mentales.

Pritzker, quien defendió la ley en nombre de la autonomía personal, argumentó que la iniciativa brinda una opción para los pacientes de tomar decisiones informadas sobre su final de vida. Sin embargo, esta postura ha sido rechazada con firmeza por líderes religiosos y defensores de la vida, quienes consideran que la legalización del suicidio asistido es un grave error que pone en riesgo a las personas más vulnerables de la sociedad.

La Conferencia Católica de Illinois, a través de su portavoz el Cardenal Blase Cupich, condenó la decisión y calificó la ley como un “camino peligroso”, advirtiendo que podría abrir la puerta a la normalización del suicidio, especialmente entre aquellos que enfrentan enfermedades graves y discapacidades. En lugar de ofrecer la muerte como una solución, la Iglesia insiste en la importancia de fortalecer los cuidados paliativos y brindar apoyo emocional y espiritual a los pacientes terminales.

Además, la ley ha generado controversia en el sector médico, donde algunos profesionales temen que la nueva normativa infrinja sus derechos de conciencia. La exigencia de remitir a los pacientes a otros médicos dispuestos a prescribir los medicamentos letales es vista como una violación de la ética médica y el Juramento Hipocrático, que promueve la preservación de la vida.

Con la ley programada para entrar en vigor en septiembre de 2026, los opositores han expresado su determinación de continuar luchando por la vida humana y oponerse a lo que consideran una solución equivocada para el sufrimiento humano.