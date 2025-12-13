ANMAT y SENASA alertaron por una bacteria en un queso de consumo masivo

- Advertisement -

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia dirigida a la población tras la detección de Listeria monocytogenes en un lote específico de queso de pasta blanda Cremón doble crema, marca La Serenísima. Aunque el producto ya se encuentra fuera de su período de aptitud, la autoridad sanitaria subrayó que persiste un riesgo residual para quienes hayan conservado el queso más allá de su fecha de vencimiento, especialmente mediante congelación, lo que podría afectar a personas inmunosuprimidas y mujeres embarazadas.

En el marco de la vigilancia genómica realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, se identificó un conglomerado de casos vinculados a muestras de queso de pasta blanda remitidas por el laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El informe técnico de SENASA, fechado el 9 de diciembre de 2025, detalló que la bacteria fue hallada en el producto Cremón doble crema, peso neto 500 g, lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 y con vencimiento el 11 de septiembre de 2025, producido por el establecimiento B-I-05184 de la firma MASTELLONE HNOS S.A., ubicado en Ruta nacional 5, Km 444, Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires.

Bajo la supervisión de SENASA, la empresa llevó a cabo una investigación interna para identificar el foco de contaminación y procedió a su eliminación.

La ANMAT recordó que la Listeriosis es una enfermedad causada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, la cual puede encontrarse tanto en el agua como en el suelo y tiene la capacidad de crecer incluso a temperaturas de refrigeración, aunque se elimina mediante la cocción.

Los alimentos más frecuentemente implicados en brotes de esta enfermedad incluyen fiambres y embutidos de carnes y aves, lácteos elaborados con leche sin pasteurizar, vegetales crudos y pescados crudos o ahumados.

La sintomatología de la Listeriosis puede variar desde escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor abdominal, hasta formas más graves como meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas. El período máximo de incubación de la bacteria es de setenta días, con un promedio de tres semanas.