SENASA: capacitó a productores avicolas y porcinos en medidas sanitarias

SENASA asesoró al sector privado del norte de Buenos Aires, para orientar tareas de vigilancia, prevención y control de enfermedades.

En la localidad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) llevó adelante una jornada de capacitación destinada a agentes oficiales y profesionales, técnicos y productores del ámbito privado, sobre acciones sanitarias en producciones intensivas y domésticas de aves y cerdos. También se fortalecieron los procedimientos operativos.

Es así que, en las instalaciones del Centro Regional Buenos Aires Norte del SENASA, los responsables de los programas nacionales de Sanidad Aviar y Sanidad Porcina detallaron los principales lineamientos y actualizaciones normativas que involucran al sector, con el fin de garantizar el cumplimiento de los procedimientos técnicos y las respuestas adecuadas para sostener la producción y el comercio de ambas actividades.

En una primera instancia, los profesionales del organismo nacional abordaron las consideraciones del nuevo Plan Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky que actualiza la clasificación sanitaria de establecimientos “libres”, “bajo vigilancia” e “Invernador Porcino con Protección a Aujeszky (IPPA)”.

Entre los puntos clave de esta normativa, se explicó cómo fortalecer las acciones preventivas en las granjas, el saneamiento de establecimientos positivos y las vacunaciones en los IPPA, donde cobra relevancia el rol de los veterinarios acreditados en Sanidad y Bienestar Porcino, así como también de los Entes Sanitarios Porcinos, para ejecutar estas tareas en establecimientos con menos de 100 madres.

Además, se recordaron las medidas de bioseguridad y control de movimientos que se deberán implementar (según clasificación) a partir del nuevo Plan Nacional, el cual entrará en vigencia en abril de 2026.

Por otra parte, los profesionales del SENASA explicaron las acciones que debe implementar el sector privado para la vigilancia epidemiológica activa de influenza aviar en aves de corral. En este aspecto, se profundizó sobre las estrategias que se implementan en establecimientos comerciales de aves de corral (producción de carne, huevo y genética) y de aves de raza, con lineamientos diferenciados según el tipo de explotación.

En la oportunidad, también se abordó el nuevo plan de contingencia para el control, contención y erradicación de brotes de influenza aviar tipo A, con las tareas y actuaciones que deben aplicarse ante la sospecha o confirmación de la enfermedad. Los veterinarios disertantes detallaron el procedimiento de atención de sospecha y las competencias del SENASA como organismo a cargo de la intervención, así como las responsabilidades compartidas con el sector privado ante la presencia de la enfermedad.

Por último, se recordó a los presentes la importancia de fortalecer las medidas de bioseguridad, higiene y manejo sanitario aplicadas a la producción avícola así como también su responsabilidad de notificar de forma inmediata cualquier sospecha de enfermedad al organismo nacional.

La generación de estos espacios de capacitación e interacción constituyen un eje fundamental para el sector tanto avícola como porcino, que buscan fortalecer la sanidad de sus producciones con estrategias y planes de acción más eficientes, reconociendo el rol esencial de productores y veterinarios del sector público y privado en la vigilancia, detección temprana, control y erradicación de enfermedades, en línea con las exigencias de los mercados internacionales