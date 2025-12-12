Nueve de Julio entra en Alerta Amarilla este domingo

Se espera que un frente frío de lento desplazamiento cause lluvias y tormentas desde la tarde del sábado 13 hasta la mañana del domingo 14 de diciembre, afectando principalmente la franja norte de la Provincia de Buenos Aires (PBA). Durante la madrugada y la mañana del domingo, algunas de estas tormentas podrían intensificarse, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, intensos chaparrones de corta duración y hasta la posibilidad de caída de granizo.

El fenómeno afectará especialmente las zonas del norte y noroeste de la provincia, por lo que se recomienda extremar precauciones en las áreas afectadas. Se espera que las condiciones climáticas mejoren gradualmente a medida que el frente se desplace de oeste a este, a lo largo de la tarde del domingo.

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla, advirtiendo sobre el potencial de fenómenos meteorológicos peligrosos para la salud y seguridad de la población.

Se recomienda mantenerse informado a través de fuentes oficiales y tomar medidas preventivas para mitigar los efectos de las tormentas.