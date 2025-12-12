viernes, diciembre 12, 2025
26.1 C
Nueve de Julio
viernes, diciembre 12, 2025
26.1 C
Nueve de Julio
Clima

Nueve de Julio entra en Alerta Amarilla este domingo

Alcanza el norte y noroeste de la provincia se pronostican tormentas fuertes y ráfagas intensas

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Se espera que un frente frío de lento desplazamiento cause lluvias y tormentas desde la tarde del sábado 13 hasta la mañana del domingo 14 de diciembre, afectando principalmente la franja norte de la Provincia de Buenos Aires (PBA). Durante la madrugada y la mañana del domingo, algunas de estas tormentas podrían intensificarse, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, intensos chaparrones de corta duración y hasta la posibilidad de caída de granizo.

El fenómeno afectará especialmente las zonas del norte y noroeste de la provincia, por lo que se recomienda extremar precauciones en las áreas afectadas. Se espera que las condiciones climáticas mejoren gradualmente a medida que el frente se desplace de oeste a este, a lo largo de la tarde del domingo.

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla, advirtiendo sobre el potencial de fenómenos meteorológicos peligrosos para la salud y seguridad de la población.

Se recomienda mantenerse informado a través de fuentes oficiales y tomar medidas preventivas para mitigar los efectos de las tormentas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6068

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR