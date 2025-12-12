La Bombonera abre sus puertas para festejar el Día del Hincha de Boca

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Día del Hincha de Boca volverá a vivirse este viernes 12 de diciembre en La Bombonera. El templo xeneize abrirá sus puertas para recibir a miles de fanáticos que, como cada año desde 2012, convertirán la tarde en una fiesta azul y oro. Música, color y la pasión de siempre para celebrar una fecha que ya es un clásico del calendario bostero.

Según comunicó oficialmente la institución a través de sus redes, los fanáticos podrán acercarse a Brandsen 805 (con carnet de socio o DNI) a partir de las 17, horario en el que se abrirán las puertas para copar el estadio, expresar su fidelidad y amor hacia el conjunto de la Ribera. El evento, con artistas invitados, comenzará a las 18.

Aunque los hinchas suelen salir en masa a las calles e incluso acercarse al Obelisco con el colorido habitual, al igual que el año pasado, el plan de la dirigencia de Boca es que se repita que el punto de encuentro para celebrar sea La Bombonera, lugar de identificación y unión del pueblo bostero.

Por qué se celebra el Día del Hincha de Boca el 12/12

El 12 de diciembre se eligió como el Día del Hincha de Boca en alusión al “Jugador Número 12”, un apodo que nació en 1925 durante la primera gira de un equipo argentino en la historia.

Ese mítico periplo por Europa, hacia donde partieron en barco, fue premiado por la Asociación Argentina de Fútbol (precursora de la actual AFA) con una Copa de Honor. Entre jugadores, refuerzos de otros clubes, cuerpo técnico y dirigentes, hubo un fanático llamado Victoriano Caffarena.

Este incondicional simpatizante azul y oro fue quien hizo las veces de masajista y utilero, además de financiar parte del viaje. De allí nació el apodo que luego, a partir de los años ’70, popularizó la barrabrava, teñido de hechos violentos.

La gira de Boca tuvo 13 partidos en España, cinco en Alemania y uno en Francia, de los cuales ganó 15 -entre ellos a Real Madrid y Atlético-, perdió tres y empató uno con Bayern Múnich. La figura fue un “prestado”: Manuel Seoane, de El Porvenir, autor de 12 goles.