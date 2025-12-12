El pronóstico climático para el próximo trimestre

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Ya pasó la primavera climática dejándonos en nuestra región temperaturas bastante amables y un poco más de lluvias de las habituales para la época. Ahora, ingresamos a un verano con el antecedente de lo ocurrido en el hemisferio norte, que sufrió temperaturas extremas y olas de calor extensas que -cuando todavía faltan varios días para su final- aseguran que el 2025 será uno de los tres años más cálidos desde que se tienen registros. ¿El verano tórrido del hemisferio norte anticipa algo similar para el hemisferio sur? Los especialistas descartan esa presunción y en esta oportunidad los datos parecen darle la razón.

El pronóstico climático trimestral desarrollado por un amplio grupo de profesionales de diversas instituciones (como el Servicio Meteorológico Nacional; el Instituto Nacional del Agua, la Cátedra de Climatología Agrícola de la Facultad de Agronomía (UBA); el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la UBA, el INTA y el CONICET, entre otros) prevé para los meses de diciembre, enero y febrero, una mayor probabilidad de temperaturas superiores a las normales sobre el centro y norte de Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe.

Se vaticinan registros entre normales y superiores a las normales en gran parte de Cuyo, este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de Patagonia. Mientras que sobre el norte del Litoral y la región del NOA se pronostican valores normales.

Pero en esta oportunidad, las buenas noticias para todas las personas que sufren el calor intenso, llegan de la mano del pronóstico de índices extremos de temperatura confeccionado por Soledad Collazo, desde el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de Exactas UBA, que anticipa, con alta probabilidad, una mayor ocurrencia de extremos fríos de la temperatura mínima prácticamente en toda la región de estudio (que abarca a todo el país excepto la Patagonia). A su vez, el mismo trabajo prevé una menor ocurrencia de extremos cálidos de la temperatura máxima también para casi todo el país.

Temperaturas

“Sí, la verdad es que se esperan temperaturas mínimas bastante frías para esta época del año, especialmente en todo el centro, norte y noroeste del país, no tanto en Cuyo que aparecen más cercanas a las normales”, precisa Matilde Rusticucci, investigadora del CONICET y profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y agrega: “Por otro lado, aparecen altas chances de que no haya muchos días de temperaturas extremadamente cálidas en casi todo el país, excepto en Cuyo, especialmente en Mendoza, y en alguna zona de La Pampa”.

Precipitaciones

En relación con las precipitaciones, el informe para este verano presenta un escenario variado. Así, el documento anticipa lluvias superiores a las normales en el NOA; normales para el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Cuyo, este de Buenos Aires, oeste y sur de Patagonia; entre normales o inferiores a las normales para el oeste de Santa Fe, Córdoba, este de San Luis, La Pampa, oeste de Buenos Aires y este de Patagonia. Mientras que para el Litoral, el informe prevé un nivel de lluvias inferior al habitual para esta época del año.