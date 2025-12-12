Abrió la preinscripción 2026 para carreras y cursos de formación en Salud en la Región Sanitaria II

- Advertisement -

La Región Sanitaria II anunció la apertura de la preinscripción para las carreras y cursos de formación en Salud correspondientes al ciclo lectivo 2026. A través de la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, los interesados pueden acceder a una oferta educativa pública, gratuita y con títulos de validez nacional.

Entre las opciones disponibles, se destacan las Tecnicaturas Superiores en Enfermería y Estadísticas de Salud, así como carreras para auxiliares y cursos de formación continua, como el de Operador/a de cuidados de adultos mayores. Estas formaciones están dirigidas a la comunidad en general y pueden realizarse en las sedes habilitadas en la Región Sanitaria II, las cuales cuentan con la habilitación de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

La preinscripción para todas las ofertas estará habilitada hasta el 31 de diciembre de 2025 a través del Sistema de Gestión de Estudiantes (SGE), con clases que comenzarán en abril de 2026. Para orientar a los postulantes, se ha dispuesto un video tutorial explicativo disponible en YouTube.

Requisitos y modalidades de inscripción

Los aspirantes deberán completar, además de la preinscripción virtual, el curso “Introducción al Trabajo Profesional en Salud”, que será autoadministrado y estará disponible en breve. Posteriormente, entre el 2 de febrero y el 6 de marzo de 2026, se llevará a cabo la inscripción presencial en las sedes seleccionadas por los interesados.

El 9 de marzo de 2026, se publicarán los listados de ingresos directos y vacantes sujetas a sorteo. En caso de que la demanda supere la oferta de vacantes, el sorteo se realizará el 16 de marzo.

Ingreso directo

Como cada año, tendrán ingreso directo los egresados del Centro Especializado de Bachilleratos para Adultos con Orientación en Salud Pública (CEBAS), quienes no deberán cursar el curso introductorio. Además, accederán de manera directa las personas de pueblos originarios, migrantes bilingües, y los trabajadores del sistema público de salud provincial y municipal que no cuenten con título superior.

El resto de los postulantes podrán ingresar por sorteo o de manera directa, dependiendo de la disponibilidad de vacantes en cada carrera y sede.

Más información

Los interesados pueden obtener más detalles sobre la oferta educativa, los pasos a seguir y los requisitos de inscripción en el sitio oficial del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires: https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/capacitacion/ingreso-a-carreras-2026/.