La Justicia bonaerense otorgó un espacio verde para que presos practiquen el rugby

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires otorgó a la Fundación Espartanos el permiso de uso de un terreno ubicado en el predio judicial de Boulogne, partido de San Isidro, con el objetivo de promover la inclusión social de personas privadas de la libertad a través del deporte.

El acto de formalización, enmarcado en el convenio firmado en marzo de este año, fue encabezado por la presidenta de la SCBA, Hilda Kogan; el vicepresidente, Sergio Gabriel Torres; y el ministro decano, Daniel Fernando Soria. También participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Juan Martín Mena, y el fundador de la Fundación Espartanos, Eduardo “Coco” Oderigo.

Entre los presentes se encontraban además el intendente de San Isidro, Ramón Lanús; el titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses; representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial San Isidro; la directora ejecutiva de la Fundación, Dolores Irigoin; camaristas, jueces de Ejecución y funcionarios de la SCBA. La ceremonia contó con la participación especial de la Orquesta integrada por internos e internas de la Unidad 47 del Complejo Penitenciario de San Martín, dirigida por Carolina Wagner.

Durante su intervención, la ministra Kogan destacó que el acto no sólo representaba un paso administrativo, sino un gesto “profundamente simbólico” que consolida una política que ya ha demostrado su capacidad de transformar vidas en contextos de encierro.

Por su parte, el ministro Mena valoró la iniciativa del Tribunal y el compromiso social de la Fundación, afirmando que “es un deber absoluto del Estado apoyar a quienes trabajan por una sociedad más segura, justa e igualitaria”.

A su turno, “Coco” Oderigo subrayó que disponer del terreno para impulsar el club de rugby constituye “un antes y un después” para la organización, y definió el acuerdo como una expresión de idealismo: “la capacidad de comprender que la misión de una persona inicia donde su responsabilidad termina”.

En el marco de esta autorización, la SCBA dispuso mediante la Resolución 3321/25 la creación de un comité de aplicación integrado por funcionarios del Tribunal y jueces de Ejecución Penal de San Isidro. Asimismo, por medio de la Resolución 3320/25, informó a todos los magistrados del Fuero Penal bonaerense sobre el programa desarrollado por la Fundación Espartanos y solicitó celeridad en las autorizaciones de traslado para actividades deportivas, con el fin de facilitar la continuidad y el crecimiento de la iniciativa.