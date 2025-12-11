jueves, diciembre 11, 2025
33.7 C
Nueve de Julio
Música

La Catedral se llenará de musica este sabado con un concierto sinfónico

La Orquesta Municipal Nueve de Julio se despide del año con una velada especial desde las 21.30 con acceso libre y gratuito

Este sábado 13 de diciembre, a las 21.30, la Iglesia Catedral Santo Domingo de Guzmán será escenario del concierto de cierre anual de la Orquesta Municipal 9 de Julio, bajo la dirección del maestro Cristian Luzza.

La presentación tendrá como particularidad la participación de un coro especialmente conformado para la ocasión, integrado por más de cincuenta voces que se sumarán al repertorio sinfónico. El proyecto coral estuvo coordinado por Cristian Medina, quien trabajó junto al director de la orquesta para dar forma a esta propuesta única.

Además, la velada contará con la participación de músicos del Conservatorio Rosendo P. Cruz de Junín y de la Orquesta de General Viamonte, aportando un nivel artístico destacado y ampliando la riqueza sonora del concierto.

Tras celebrar su concierto aniversario en septiembre, la Orquesta Municipal 9 de Julio cierra el año con esta nueva producción y ya proyecta su décimo aniversario, que se celebrará en 2026.

La actividad es libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a disfrutar de una noche de música sinfónico-coral en un marco histórico y cultural único.

