Se esperan lluvias y tormentas en varias zonas de la provincia de Buenos Aires

Para este miércoles 10, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la formación de lluvias y tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, especialmente a partir de la tarde.

En líneas generales, se anticipa que las precipitaciones sean de intensidad débil a moderada, con acumulados que podrían alcanzar entre 10 y 20 mm, aunque en algunos puntos aislados estos valores podrían ser superados.

No se esperan fenómenos meteorológicos de gran intensidad ni condiciones extremas. Sin embargo, el SMN mantiene un alerta amarillo debido a la posibilidad de tormentas, aunque en situaciones previas con este tipo de acumulados no se han registrado impactos significativos.

Las zonas afectadas incluyen los departamentos de las zonas DC 3, 5, 7, 11, 12 y sur de DC 9, especialmente durante la tarde y noche.

Además, para Nueve de Julio se adelanta alguna lluvia en la madrugada y mañana del domingo y se disiparon para el resto de la semana.