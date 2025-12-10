Saladillo: confirmaron un caso positivo de hantavirus

- Advertisement -

La municipalidad de Saladillo anunció que se detectó un caso positivo de Hantavirus. El caso corresponde a una persona que trabaja en tareas rurales — circunstancia que incrementa el riesgo de exposición.

Tras la confirmación, la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Saladillo realizó un “control de foco” en el predio donde podría haberse producido la exposición. Como parte de las medidas, se colocó cebo raticida en espacios abiertos y cerrados.

El hantavirus es un virus que se transmite principalmente por contacto con la orina, saliva o excrementos de roedores silvestres infectados.

La transmisión ocurre cuando se inhala aire contaminado con partículas virales (por ejemplo al limpiar un lugar con presencia de roedores, espacios cerrados, galpones, etc.). Las zonas rurales o semi-rurales, con viviendas, galpones, depósitos o malezas donde puedan vivir roedores, representan un mayor riesgo.

La Dirección de Bromatología y Zoonosis ofrece cebo gratuitamente a la población, indicando a vecinos y productores rurales que pueden acercarse o contactar al número y oficina informados.ecomienda: mantener espacios limpios, evitar acumulación de basura o materiales, sellar grietas o huecos en casas o galpones, guardar alimentos herméticamente, ventilar lugares cerrados antes de entrar, y usar protección al limpiar ambientes con posible presencia de roedores.Los trabajadores rurales son los más expuestos en contextos como el de este caso, debido a su contacto frecuente con zonas de riesgo.

Este nuevo caso en Saladillo —tuvo repercusión inmediata— debe interpretarse como una alerta comunitaria.

Quienes viven en zonas rurales o periurbanas refuercen las medidas de prevención,

Mantengan la higiene de viviendas, galpones y depósitos,

Colaboren con el uso de raticidas o controles de roedores,

Estar atentos a síntomas que puedan apuntar a hantavirus (fiebre, síntomas gripales / digestivos, malestar general), para consultar rápidamente.

La detección temprana, la interrupción de posibles focos, y la información a la población son claves para evitar nuevos contagios.