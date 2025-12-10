jueves, diciembre 11, 2025
Salud Pública

Piden al gobierno adelantar la vacunación por el brote de gripe H3N2

La doctora Argentina Martha Cohen, residente en Reino Unido, analizó la situación que se vive en el hemisferio norte y dijo que en marzo estaría empezando a circular en nuestro país

0
El reciente incremento de contagios por la variante H3N2 de la gripe ha encendido las alarme epidemiólogos y profesionales de la salud pública. Diversos especialistas coinciden en que la medida más eficaz para contener la expansión del virus es adelantar la campaña de vacunación estacional, una decisión que —según señalan— solo puede tomar el Gobierno.

Los expertos explican que la circulación temprana de la cepa H3N2 está generando un número creciente de consultas médicas y ausencias laborales, especialmente entre personas mayores y grupos vulnerables. Aunque la vacunación anual suele iniciarse en octubre, plantean que un adelanto de al menos un mes permitiría elevar la cobertura de inmunización antes del pico previsto de contagios.

Además, subrayan que el adelanto facilitaría la distribución escalonada de dosis y evitaría la saturación de centros sanitarios. “Contar con un margen adicional ayudaría a proteger a los grupos de riesgo en un momento en que los sistemas de salud ya están tensionados por otras infecciones respiratorias”, afirman fuentes médicas.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias analizan la evolución de los indicadores epidemiológicos para decidir si activar un protocolo de vacunación anticipada. La comunidad científica insiste en que la rapidez de respuesta será clave para minimizar complicaciones graves y reducir el impacto del brote durante las próximas semanas.

