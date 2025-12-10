miércoles, diciembre 10, 2025
33.9 C
Nueve de Julio
miércoles, diciembre 10, 2025
33.9 C
Nueve de Julio
Clima

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso para varios partidos de la provincia con posibilidad de lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo

Se trata del informe N° 5030 que tendrá una diuración de dos horas desde las 18 de este miercoles

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en un Aviso Meteorológico a Muy Corto Plazo (AMCP) N° 5030, alertando por la inminente llegada de tormentas fuertes en una amplia zona del centro de la provincia de Buenos Aires.

Los partidos afectados por esta advertencia son: 25 de Mayo, Azul, Bolívar, General Alvear, Las Flores, Rauch, Saladillo y Tapalqué, donde se prevé un rápido desarrollo de fenómenos severos que pueden ser dentro de las proximas dos horas a partir de las 18.

Según el organismo, las tormentas podrían presentarse con lluvias intensas en cortos períodos, fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, evitar circular por áreas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

La alerta posee una validez de dos (2) horas posteriores a su emisión, dado el carácter dinámico y localizado de este tipo de fenómenos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6066

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR