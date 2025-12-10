El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso para varios partidos de la provincia con posibilidad de lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en un Aviso Meteorológico a Muy Corto Plazo (AMCP) N° 5030, alertando por la inminente llegada de tormentas fuertes en una amplia zona del centro de la provincia de Buenos Aires.

Los partidos afectados por esta advertencia son: 25 de Mayo, Azul, Bolívar, General Alvear, Las Flores, Rauch, Saladillo y Tapalqué, donde se prevé un rápido desarrollo de fenómenos severos que pueden ser dentro de las proximas dos horas a partir de las 18.

Según el organismo, las tormentas podrían presentarse con lluvias intensas en cortos períodos, fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, evitar circular por áreas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

La alerta posee una validez de dos (2) horas posteriores a su emisión, dado el carácter dinámico y localizado de este tipo de fenómenos.