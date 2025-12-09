Cierra el año el Concierto Sinfónico Coral

- Advertisement -

La Orquesta Municipal de 9 de Julio realizará su concierto de cierre anual el sábado 13 de diciembre, a las 21.30, en la Iglesia Catedral Santo Domingo de Guzmán, bajo la dirección de Cristian Luzza.

En esta edición, la presentación sumará un coro creado especialmente para la ocasión, con más de cincuenta voces que acompañarán el repertorio preparado para el evento.

El proyecto fue coordinado por Cristian Medina, quien trabajó junto al director de la orquesta para dar forma a esta propuesta sinfónico coral que podrá disfrutar toda la comunidad.

Tras un destacado concierto de aniversario en septiembre, la orquesta despide el año con una nueva puesta y ya comienza a prepararse para celebrar su 10º aniversario en 2026.

La actividad será gratuita y abierta a todo público.