Las ventas minoristas pyme cayeron 4,1% interanual en noviembre ante una fuerte disminución en el consumo

En noviembre, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) registraron una caída interanual del 4,1% a precios constantes. La comparación mensual, ajustada por estacionalidad, también mostró un descenso significativo de 9,1%. A pesar de este retroceso, el acumulado del año aún muestra un leve incremento interanual del 3,4%, lo que indica que el sector sigue experimentando ciertos repuntes frente a un contexto de desaceleración económica, señala un informe de la CAME.

A la hora de analizar la percepción de los comerciantes sobre la situación económica actual, el 54,2% de los encuestados reportó estabilidad en las condiciones en comparación con noviembre de 2022. Sin embargo, el 37% observó un deterioro de la situación, una cifra que aumentó en cuatro puntos respecto a octubre y que revirtió parcialmente la mejora registrada el mes anterior.

En cuanto a las perspectivas para el próximo año, las expectativas son relativamente positivas. El 48,6% de los comerciantes anticipa un escenario de mejora en 2024, mientras que el 43,7% proyecta que la situación se mantendrá sin cambios. Solo un 7,7% tiene una visión negativa sobre la evolución de la economía.

Uno de los aspectos destacados de la encuesta es la evaluación del clima de inversión. El 60,1% de los comerciantes considera que el contexto actual es desfavorable para realizar nuevos desembolsos de capital, mientras que un 14,6% lo ve como una oportunidad y un 25,2% no ha definido una postura al respecto.

Al desglosar los datos por sectores, se observó que seis de los siete rubros relevados presentaron caídas interanuales en noviembre. Los descensos más pronunciados fueron en Perfumería (-17%), Bazar y decoración (-9,7%) y Alimentos y bebidas (-5,9%). Sin embargo, Farmacia fue el único sector que mostró un crecimiento, con un aumento del 1,8% en sus ventas interanuales.

El cierre de noviembre consolidó un panorama de consumo dual, caracterizado por una fuerte restricción presupuestaria y un agotamiento de los límites de financiación. Esta situación ha profundizado la brecha entre los bienes esenciales, cuya demanda se mantiene, y los consumos más postergables, que sufren una mayor contracción.

Aunque las condiciones actuales del mercado están marcadas por una fuerte cautela y una desaceleración en las decisiones de inversión, la visión de los comercios para 2024 sigue siendo positiva. A pesar de los márgenes ajustados y la percepción de un contexto económico incierto, muchos comerciantes apuestan a que un reordenamiento de las variables económicas ayudará a reactivar la demanda interna en el próximo año.