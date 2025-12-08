Juraron senadoras y senadores bonaerenses en Sesión Preparatoria

- Advertisement -

En Sesión Preparatoria, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, tomó juramento a las y los senadores electos durante las últimas elecciones legislativas provinciales.

De esta forma, iniciaron su período legislativo representando a Unión por la Patria: Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Macha y Fernando Coronel (primera sección); Diego Videla, Valeria Arata y Germán Lago (cuarta sección), Fernanda Raverta y Jorge Paredi (quinta sección), María Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz (séptima sección).

Por La Libertad Avanza, arribaron a la Cámara Alta: Diego Valenzuela, María Luz Bambaci y Luciano Olivera (primera sección), Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo (cuarta sección), Guillermo Montenegro, María Cecilia Martínez y Matías de Urraza (quinta sección).

Por el bloque Somos Buenos Aires, juraron: Pablo Petrecca y Natalia Quintana (cuarta sección).

Sobre el final de la sesión preparatoria, se fijaron los días y horas para desarrollar las sesiones ordinarias correspondientes al 154° período legislativo: martes, miércoles y jueves a partir de las 14 horas.

Además, el Cuerpo aprobó los pedidos de licencia solicitados por Gabriel Katopodis, quien seguirá desempeñándose como Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires; y del senador Diego Valenzuela.