El algodón de azúcar, o Copo de Nieve, una deliciosa golosina que transporta a la infancia, celebra su día este 7 de diciembre, reconociendo un legado que ha perdurado a través de generaciones y que continúa siendo símbolo de ferias, circos y celebraciones. Hoy exploramos su fascinante historia, desde sus inicios en la antigua Italia hasta su popularización global.

La historia de un dulce encantador

Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de México, el algodón de azúcar tiene sus raíces en el siglo XV en Italia. En esa época, los reposteros italianos calentaban azúcar hasta convertirla en líquido y la manipulaban para formar delicados hilos que decoraban los postres. Sin embargo, este proceso era lento, laborioso y costoso, lo que limitaba el disfrute de esta golosina a las clases más adineradas.

Años más tarde, en 1897, los estadounidenses William Morrison y John C. Wharton revolucionaron la producción del dulce al inventar una máquina que permitía crear los hilos de azúcar de manera más eficiente. Su invento debutó en la Exposición Universal de París en 1900 bajo el nombre de “Fairy Floss” (“Seda de hadas”).

Ya en 1921, el dentista Joseph Lascaux perfeccionó el diseño de las máquinas y registró el nombre “algodón de azúcar”, dando inicio a su popularidad global. Con el paso de los años, el dulce se asoció con las ferias, circus y celebraciones infantiles, convirtiéndose en una tradición en muchos países.

Innovaciones que marcaron su historia

A lo largo de las décadas, la tecnología siguió transformando la producción del algodón de azúcar. Un avance importante fue la creación de la máquina eléctrica giratoria por Albert D. Robinson en 1905, que mantuvo el calor constante durante el proceso y mejoró la eficiencia de la producción.

Hoy en día, el algodón de azúcar sigue siendo un clásico de las ferias y parques, pero también ha evolucionado. Se utiliza en postres artísticos, helados y hasta en cafés, adaptándose a las tendencias modernas y manteniéndose como un elemento lúdico y versátil en la gastronomía.

En general en varios países, el Copito o Copo de Nieve o el algodón de azúcar es un emblema de las ferias tradicionales y los espacios públicos, especialmente en lugares, donde miles de personas lo disfrutan cada año.

El algodón de azúcar no solo es una golosina deliciosa, sino también una tradición que sigue viva en el corazón de todos, evocando momentos mágicos y creando sonrisas.