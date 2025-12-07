Buen tiempo la mayor parte de la semana, con posibles lluvias aisladas el Martes por la noche

- Advertisement -

El pronóstico para la semana que comienza indica un periodo mayormente estable y agradable en términos climáticos, con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 17° de mínima y 32° de máxima. Sin embargo, el martes 9 de diciembre se espera una posible interrupción en la calma con lluvias aisladas por la noche, aunque la tendencia general será hacia buen tiempo.

Pronóstico Diario:

Domingo, 7 de diciembre : La jornada ha comenzado con una mínima de 18°, pronosticandose una máxima de 27°. Las condiciones serán mayormente soleadas, lo que se mantiene durante el resto del día.

Lunes, 8 de diciembre : Temperaturas similares a las del domingo, con mínimas de 18° y máximas de 26°. Será un día de buen clima, ideal para actividades al aire libre.

Martes, 9 de diciembre : Aunque las temperaturas se mantendrán agradables con una mínima de 21° y una máxima de 25°, por la noche se prevé la posibilidad de lluvias aisladas. Esto podría alterar brevemente las condiciones de buen tiempo, pero será algo puntual.

Miércoles, 10 de diciembre : El clima volverá a ser estable, con una mínima de 17° y una máxima de 28°. Se espera una jornada soleada, con pocas probabilidades de lluvia.

Jueves, 11 de diciembre : Con una mínima de 20° y máxima de 28°, las condiciones seguirán siendo ideales para disfrutar del aire libre. Los cielos se mantendrán despejados durante todo el día.

Viernes, 12 de diciembre : La mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 28°. Un clima cálido y agradable marcará el final de la semana laboral.

Sábado, 13 de diciembre: Se espera un aumento de las temperaturas, con una mínima de 20° y una máxima de 32°. La jornada será calurosa, especialmente por la tarde, lo que podría hacer que se sienta un clima más sofocante.

En general, se pronostica una semana con cielos despejados, temperaturas moderadamente cálidas y un buen clima para actividades al aire libre. La única excepción sería la posible lluvia aislada durante la noche del martes, un fenómeno que no se extendería más allá de unas pocas horas. Se recomienda seguir el pronóstico durante los próximos días para obtener actualizaciones sobre las condiciones de lluvia.

Este informe se encuentra en constante actualización para ofrecer la información más precisa posible.