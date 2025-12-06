- Advertisement -

Cada 6 de diciembre, Argentina conmemora el Día Nacional del Productor de Radio y Televisión en honor al nacimiento de una de las figuras más influyentes en la historia de los medios: Paloma “Blackie” Efrón. Desde la Cadena Nueve, nos sumamos a este homenaje para reconocer la dedicación, creatividad e incansable labor de quienes, detrás de cámaras y micrófonos, hacen posible que la comunicación llegue a todos los rincones del país.

Este día no solo es un recordatorio de su trabajo, sino también un reconocimiento a aquellos productores que, como Blackie, abren espacios para el conocimiento y la innovación, colaborando con académicos e investigadores para enriquecer las audiencias.

Paloma “Blackie” Efrón: Pionera y revolucionaria

Blackie, marcó un antes y un después en la radio y la televisión argentina. Su trayectoria abarcó desde la conducción de programas emblemáticos como Titanes en el Ring, Odol Pregunta, Tato Bores y La mujer en la tarde, hasta ser una destacada periodista, productora y gestora cultural.

Además, Blackie fue una visionaria, al dirigir Canal 7 junto a Cecilio Madanes y ser responsable de contenidos que dejaron huella en la cultura argentina. Pero su legado no se limitó solo a la televisión. Su historia comienza en la música, siendo la primera cantante profesional de jazz de Argentina, género que marcó profundamente su identidad artística.

Nacida en Basavilbaso, Entre Ríos, Blackie fue una artista inquieta que no solo brilló en el ámbito musical, sino que también se destacó en el teatro y en la televisión, dejando un legado que sigue vivo hoy en cada productor que busca innovar, arriesgar y ofrecer propuestas creativas y transformadoras.

Desde Cadena Nueve, extendemos nuestra admiración a todos los productores de radio y televisión que, como ella, mantienen viva la llama de la creatividad, el compromiso y el servicio a la comunidad.

Feliz Día Nacional del Productor de Radio y Televisión!