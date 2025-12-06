El Provincial festeja sus 133 años con una gran fiesta para toda la familia

- Advertisement -

La localidad de El Provincial, en el distrito de Nueve de Julio, se prepara para celebrar su 133° aniversario con una serie de actividades que reunirán a toda la comunidad. El evento tendrá lugar el próximo 7 de diciembre, a partir de las 09:00 hs, en el Parque Colonia San Rafael, y promete ser una fiesta para toda la familia.

La jornada comenzará con un desfile de Instituciones, agrupaciones y centros tradicionalistas, donde los vecinos podrán disfrutar del colorido y la tradición local. Además, habrá un espacio destinado a artesanos locales, que exhibirán sus productos, mostrando el talento y la creatividad de la región.

Desde el mediodía, se abrirán los servicios de cantina, donde los asistentes podrán degustar platos tradicionales y disfrutar de la gastronomía local. La música no faltará, y a lo largo del día se sucederán diversos grupos musicales para ambientar la celebración.

A partir de las 18:00 hs, la jornada se animará con una atractiva grilla de artistas, que ofrecerán un espectáculo variado para todos los gustos.

“Queremos compartir nuestra alegría, celebrar y poner en valor las tradiciones de nuestro pueblo rural. Es una oportunidad para que los vecinos y quienes nos visiten puedan disfrutar de un día especial, en familia y en comunidad”, comentaron los organizadores.

Entrada libre y gratuita

La entrada al evento será libre y gratuita, y se invita a la comunidad a acercarse con reposeras para disfrutar del día al aire libre. Las autoridades locales invitan a todos a ser parte de esta gran celebración y a compartir momentos de diversión y unión.