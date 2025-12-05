viernes, diciembre 5, 2025
Viernes inestable en la Provincia: se esperan lluvias fuertes y tormentas desde la mañana

El centro y sudeste bonaerense serán las zonas más afectadas, con acumulados que podrían alcanzar los 50 mm. Prevén chaparrones intensos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento. La mejora llegaría hacia la tarde-noche.

Este viernes presenta un panorama meteorológico inestable en la provincia de Buenos Aires, con probabilidad de lluvias y tormentas desde las primeras horas del día. Los fenómenos se concentrarán principalmente sobre el centro y sudeste del territorio bonaerense, donde se espera la mayor intensidad.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, durante la tarde podrían registrarse acumulados de entre 30 y 40 milímetros, con máximos puntuales que alcanzarían los 50 mm. Algunas de las tormentas podrían ser fuertes y estar acompañadas por chaparrones intensos de corta duración, abundante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento localizadas.

Las condiciones tenderán a mejorar hacia el final de la tarde y durante la noche, a medida que el sistema avance y se desplace hacia el noreste de la provincia.

Se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles eventos severos.

