Tormentas fuertes con Lluvias intensas, rafagas y caída de granizo en 25 de Mayo, Nueve de Julio y Carlos Casares

El fenómeno meteorológico tendrá una duración de una hora posterior a la emisión del aviso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el Aviso Meteorológico a Muy Corto Plazo N°4973 para las localidades de 25 de Mayo, Nueve de Julio y Carlos Casares, debido a la formación de tormentas fuertes en la zona. El aviso, que entró en vigencia a partir de su emisión, estará activo hasta las 19:30 horas del 5 de diciembre de 2025, hora argentina.

Se espera que las tormentas se acompañen de lluvias intensas, ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizo. Este fenómeno meteorológico podría generar condiciones peligrosas en las localidades afectadas, con el potencial de ocasionar inundaciones locales, caída de árboles o ramas, y otros daños debido a la intensidad de los vientos y las precipitaciones.

Recomendaciones:
El SMN recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante el posible deterioro de las condiciones meteorológicas. Es fundamental evitar transitar por zonas bajas, arroyos y áreas vulnerables a inundaciones, así como no resguardarse debajo de árboles debido a los fuertes vientos.

Este tipo de fenómenos es característico de la época del año, por lo que se insta a la ciudadanía a estar alerta y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

