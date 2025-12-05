sábado, diciembre 6, 2025
Sociedad

Inauguración de la pileta del Club Libertad: arranca la temporada de verano!

Este lunes 8 de diciembre hará la apertura oficial de su natatorio con un evento que marcará el inicio de una nueva temporada estival

0
El Club Libertad abre las puertas de su pileta este lunes 8 de diciembre para dar inicio a la temporada de verano 2025. Luego de un arduo trabajo de renovación y mejoras realizadas por la subcomisión de pileta, el club invita a todos a disfrutar de sus renovadas instalaciones, pensadas para brindar una experiencia de recreación y esparcimiento a socios y público en general.

Las mejoras, que incluyen desde reformas en las instalaciones hasta el embellecimiento del entorno, fueron realizadas con el objetivo de ofrecer un lugar seguro y cómodo para la práctica de actividades recreativas y deportivas acuáticas. Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso del club con sus socios y la comunidad, buscando siempre ofrecer espacios de calidad.

La apertura contará con la presencia de autoridades del club y se extenderá a lo largo del día, con actividades recreativas y la posibilidad de que los asistentes disfruten de la pileta y sus nuevas instalaciones.

