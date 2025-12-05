Corto plazo: Tormentas fuertes con rafagas y posible granizo en el centro bonaerense

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un Aviso Meteorológico a Muy Corto Plazo (N° 4982) para este 5 de diciembre de 2025, que afecta a varias localidades de la provincia de Buenos Aires. El alerta abarca las ciudades de 25 de Mayo, Nueve de Julio, General Alvear, Las Flores, Roque Pérez y Saladillo, donde se espera la presencia de tormentas fuertes con ráfagas de viento y, en forma ocasional, caída de granizo.

El fenómeno meteorológico comenzará inmediatamente y tendrá una vigencia de una hora, con cese previsto para las 22:41 horas, según el pronóstico del SMN. Se recomienda a la población extremar precauciones debido a la intensidad de los vientos y la posibilidad de fenómenos severos como el granizo.

Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando el desarrollo de la tormenta, por lo que se insta a los habitantes de las zonas afectadas a mantenerse informados y tomar medidas preventivas ante cualquier eventualidad.