viernes, diciembre 5, 2025
21.6 C
Nueve de Julio
viernes, diciembre 5, 2025
21.6 C
Nueve de Julio
Clima

Corto plazo: Tormentas fuertes con rafagas y posible granizo en el centro bonaerense

Se emitió un nuevo Aviso Meteorológico a muy corto plazo para las localidades de 25 de Mayo, Nueve de Julio, General Alvear, Las Flores, Roque Pérez y Saladillo ya que se prevén tormentas fuertes con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo terminado todo para las 22:41 hora

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un Aviso Meteorológico a Muy Corto Plazo (N° 4982) para este 5 de diciembre de 2025, que afecta a varias localidades de la provincia de Buenos Aires. El alerta abarca las ciudades de 25 de Mayo, Nueve de Julio, General Alvear, Las Flores, Roque Pérez y Saladillo, donde se espera la presencia de tormentas fuertes con ráfagas de viento y, en forma ocasional, caída de granizo.

El fenómeno meteorológico comenzará inmediatamente y tendrá una vigencia de una hora, con cese previsto para las 22:41 horas, según el pronóstico del SMN. Se recomienda a la población extremar precauciones debido a la intensidad de los vientos y la posibilidad de fenómenos severos como el granizo.

Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando el desarrollo de la tormenta, por lo que se insta a los habitantes de las zonas afectadas a mantenerse informados y tomar medidas preventivas ante cualquier eventualidad.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6062

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR