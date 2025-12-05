8 de Diciembre: feriado por la Inmaculada Concepción y ultimo XL del año 

Tras el último fin de semana extra largo del año que se dio en el marco del Día de la Soberanía Nacional, que llevó a miles de ciudadanos a tener cuatro días sin actividad, este fin de semana de diciembre llegará un nuevo feriado, que da paso a tres días de descanso, a la espera de Navidad.
En 2025, el último fin de semana largo del año se genera con el feriado del 8 de diciembre. Al caer un lunes, se une al sábado y domingo anterior, ofreciendo un período extendido de descanso. El otro día en agenda es Navidad.
- Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre:feriado por Navidad.