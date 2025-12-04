jueves, diciembre 4, 2025
jueves, diciembre 4, 2025
33.3 C
Nueve de Julio
Clima

Tormentas fuertes y posible granizo en varios distritos de la Provincia bonaerense

Es un alerta a corto plazo y alcanza a un sector de Nueve de Julio, Bolívar, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen y Pehuajó

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha lanzado un aviso de alerta a muy corto plazo para este 4 de diciembre de 2025, informando sobre la formación de tormentas severas que incluirán ráfagas de viento y la posibilidad de granizo. Este fenómeno afectará principalmente a varios partidos del interior de la provincia de Buenos Aires.

Los partidos parcialmente afectados por este fenómeno incluyen a Nueve de Julio, Bolívar, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen-Henderson y Pehuajó, donde las condiciones meteorológicas podrían empeorar en las próximas horas. Las tormentas podrían generar problemas en la circulación, así como en las actividades al aire libre.

Las autoridades instan a la población a extremar precauciones.

