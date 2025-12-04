Creación del INTA: 69 años como Pilar en la Innovación Agropecuaria

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El 4 de diciembre de 1956, con el Decreto Ley 21.680/56, se fundó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el objetivo de impulsar la investigación y la tecnificación del sector agropecuario argentino. A lo largo de las décadas, el INTA ha sido clave para el desarrollo del campo, promoviendo la transferencia de tecnología, la integración con sectores públicos y privados, y contribuyendo al desarrollo rural sustentable en todo el país.

Noticia completa:

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue creado el 4 de diciembre de 1956, a través del Decreto Ley 21.680/56, con el propósito de impulsar, coordinar y dinamizar la investigación agropecuaria. Su misión inicial fue acelerar la tecnificación del sector agrario argentino, mejorando las condiciones de la vida rural y la productividad de las empresas agropecuarias del país.

Con el paso de los años, y tras varias modificaciones en la Ley de Ministerios, el INTA quedó bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Su estructura y funciones se adaptaron a las nuevas demandas del sector agropecuario, consolidándose como un referente en investigación y transferencia de tecnología.

Los primeros años: Investigación y Extensión

En sus primeras décadas, el INTA se organizó principalmente alrededor de la investigación agraria por producto o disciplina, estableciendo Unidades de Extensión Rural en distintas regiones del país. Estas unidades fueron claves para la transferencia de tecnología a los productores agropecuarios, especialmente en tiempos donde la modernización del sector era urgente.

Las décadas de los 60, 70 y 80: Consolidación y Desafíos

Durante los años 60 y 70, el INTA jugó un papel crucial en el desarrollo tecnológico del agro argentino, siendo casi el único organismo encargado de tecnificar el campo y promover el progreso en la agricultura. Su trabajo en la difusión de innovaciones tecnológicas fue fundamental para transformar al sector agropecuario en una de las principales actividades productivas del país.

Sin embargo, a mediados de los años 80, el sector agropecuario enfrentó un período de desaceleración en la productividad debido a cambios estructurales significativos en los mercados globales. Esta situación motivó una reestructuración interna del INTA, que puso énfasis en la descentralización, la participación de actores locales y la integración con la actividad privada.

Se crearon Consejos Regionales para descentralizar las decisiones, permitiendo a los actores locales, como productores, universidades y gobiernos provinciales, establecer prioridades según las necesidades de cada región. Además, se impulsaron convenios de vinculación tecnológica con el sector privado, favoreciendo la aplicación práctica de las investigaciones desarrolladas por el INTA.

Desde el 2000: Una nueva etapa de fortalecimiento

A principios del nuevo milenio, la Ley 25.641 restituyó al INTA las atribuciones que había perdido con el paso del tiempo, fortaleciendo su autonomía y su capacidad de acción. En la actualidad, el INTA continúa desempeñando un papel fundamental en el sector agropecuario, aportando innovación a través de su Plan Estratégico Institucional (PEI), que orienta las políticas públicas y la investigación hacia el desarrollo sustentable y competitivo del agro argentino.

El INTA también ha ampliado su presencia internacional, suscribiendo convenios con diversas entidades públicas y privadas para fortalecer las cadenas de valor del agro y contribuir al desarrollo rural de manera sostenible y socialmente inclusiva.

Hoy, el INTA se posiciona como un líder mundial en el desarrollo de tecnología agropecuaria, con una visión de largo plazo orientada hacia la competitividad y la sostenibilidad ambiental, siempre con un fuerte compromiso con las necesidades de los productores y el bienestar de las comunidades rurales.