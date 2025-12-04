Ante un fin de semana largo surgen propuestas en todo el territorio bonaerense

Este fin de semana largo, que coincide con el Día de la Inmaculada Concepción, será la ocasión perfecta para disfrutar de las tradiciones, la gastronomía y la cultura que caracterizan a la Provincia de Buenos Aires. Desde festivales gastronómicos hasta actividades deportivas y culturales, los municipios ofrecen una variedad de eventos para todos los gustos. ¡Planifica tu escapada y sumérgete en la alegría de la provincia!
Destacado: 26º Fiesta de la Omelette Gigante – 141º Aniversario de Pigüé
Fecha: Sábado 6 y domingo 7 de diciembre
Lugar: Parque Municipal Fortunato Chiappara, Pigüé (Saavedra)
Descripción: La fiesta más grande de la región, con la elaboración de una omelette gigante de 25,000 huevos, Expo Rural, gastronomía, espectáculos musicales y el cierre con Amar Azul. ¡Entrada gratuita!
Más información: Turismo Saavedra
Novedad para el lunes 8: Paseo de Compras en Nueve de Julio
Fecha: Lunes 8 de diciembre, desde las 17:00
Lugar: Centro de Nueve de Julio
Descripción: El lunes 8, Nueve de Julio se suma al feriado con un atractivo Paseo de Compras, donde los locales comerciales ofrecerán descuentos especiales y actividades para toda la familia. Un plan ideal para aprovechar la jornada de descanso y descubrir productos locales mientras disfrutas del ambiente festivo en la ciudad. ¡No te lo podés perder!
Otras fiestas populares para disfrutar:
Fiesta de la Cerveza 2025 – Monte Hermoso
Fecha: 5 al 7 de diciembre
Descripción: Beer Trucks, gastronomía, música en vivo y DJs en la Plaza Parque General San Martín. ¡Entrada gratuita!
7º Fiesta del Queso Tandilero – Tandil
Fecha: 6 al 8 de diciembre
Descripción: Más de 50 variedades de quesos artesanales, degustaciones, maridajes y espectáculos musicales. ¡Una cita obligada para los amantes del queso!
11º Fiesta de la Cerveza – Berisso
Fecha: 6 al 8 de diciembre
Descripción: Cervezas artesanales locales, gastronomía, música en vivo y un ambiente festivo en el Parque Cívico de Berisso.
Eventos culturales destacados:
6º Festival Nacional de Cortometrajes – Berazategui
Fecha: 6 y 7 de diciembre
Descripción: Proyecciones de cortometrajes de ficción, animación, y documentales. ¡Entrada gratuita!
5º Encuentro de Rodanteros – Bolívar (Urdampilleta)
Fecha: 5 al 8 de diciembre
Descripción: Música, teatro, y actividades recreativas en el Predio del Ferrocarril. ¡Un encuentro para toda la familia!
Apertura de Temporada 2025/2026 – Moreno
Fecha: Sábado 6 de diciembre
Descripción: Presentación de las nuevas propuestas turísticas, gastronómicas y culturales de la temporada. Actividades gratuitas para disfrutar en la Plaza Favaloro.
Eventos deportivos de alto nivel:
1º Maratón Solidaria – Villa Gesell
Fecha: Sábado 6 de diciembre
Descripción: Carrera de 10 y 5 kilómetros con un fin solidario. Inscripción arancelada. ¡Suma kilómetros para una buena causa!
Maratón Zabala 2025 – Marcos Paz
Fecha: Domingo 7 de diciembre
Descripción: Competencia de 12 y 6 kilómetros, con inscripción previa. ¡Ideal para los corredores locales y turistas!
Campeonato Rural Bike – Guaminí
Fecha: Domingo 7 de diciembre
Descripción: Carrera de mountain bike en el balneario Lago de Monte. Premios para los ganadores de cada categoría.
Visitas Guiadas:
Patrimonio en Lobos
Fecha: Sábado 6 de diciembre
Descripción: Recorrido por los Monumentos Históricos Nacionales de la ciudad. Actividad gratuita.
Cementerio Municipal de Lobos
Fecha: Lunes 8 de diciembre
Descripción: Un recorrido único por el cementerio para descubrir historias y símbolos del pasado. Actividad gratuita.