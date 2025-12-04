Ante un fin de semana largo surgen propuestas en todo el territorio bonaerense

- Advertisement -

Este fin de semana largo, que coincide con el Día de la Inmaculada Concepción, será la ocasión perfecta para disfrutar de las tradiciones, la gastronomía y la cultura que caracterizan a la Provincia de Buenos Aires. Desde festivales gastronómicos hasta actividades deportivas y culturales, los municipios ofrecen una variedad de eventos para todos los gustos. ¡Planifica tu escapada y sumérgete en la alegría de la provincia!

Destacado: 26º Fiesta de la Omelette Gigante – 141º Aniversario de Pigüé

Fecha : Sábado 6 y domingo 7 de diciembre

Lugar : Parque Municipal Fortunato Chiappara, Pigüé (Saavedra)

Descripción : La fiesta más grande de la región, con la elaboración de una omelette gigante de 25,000 huevos, Expo Rural, gastronomía, espectáculos musicales y el cierre con Amar Azul. ¡Entrada gratuita!

Más información: Turismo Saavedra

Novedad para el lunes 8: Paseo de Compras en Nueve de Julio

Fecha : Lunes 8 de diciembre, desde las 17:00

Lugar : Centro de Nueve de Julio

Descripción: El lunes 8, Nueve de Julio se suma al feriado con un atractivo Paseo de Compras, donde los locales comerciales ofrecerán descuentos especiales y actividades para toda la familia. Un plan ideal para aprovechar la jornada de descanso y descubrir productos locales mientras disfrutas del ambiente festivo en la ciudad. ¡No te lo podés perder!

Otras fiestas populares para disfrutar:

Fiesta de la Cerveza 2025 – Monte Hermoso Fecha : 5 al 7 de diciembre

Descripción: Beer Trucks, gastronomía, música en vivo y DJs en la Plaza Parque General San Martín. ¡Entrada gratuita! 7º Fiesta del Queso Tandilero – Tandil Fecha : 6 al 8 de diciembre

Descripción: Más de 50 variedades de quesos artesanales, degustaciones, maridajes y espectáculos musicales. ¡Una cita obligada para los amantes del queso! 11º Fiesta de la Cerveza – Berisso Fecha : 6 al 8 de diciembre

Descripción: Cervezas artesanales locales, gastronomía, música en vivo y un ambiente festivo en el Parque Cívico de Berisso.

Eventos culturales destacados:

6º Festival Nacional de Cortometrajes – Berazategui Fecha : 6 y 7 de diciembre

Descripción: Proyecciones de cortometrajes de ficción, animación, y documentales. ¡Entrada gratuita! 5º Encuentro de Rodanteros – Bolívar (Urdampilleta) Fecha : 5 al 8 de diciembre

Descripción: Música, teatro, y actividades recreativas en el Predio del Ferrocarril. ¡Un encuentro para toda la familia! Apertura de Temporada 2025/2026 – Moreno Fecha : Sábado 6 de diciembre

Descripción: Presentación de las nuevas propuestas turísticas, gastronómicas y culturales de la temporada. Actividades gratuitas para disfrutar en la Plaza Favaloro.

Eventos deportivos de alto nivel:

1º Maratón Solidaria – Villa Gesell Fecha : Sábado 6 de diciembre

Descripción: Carrera de 10 y 5 kilómetros con un fin solidario. Inscripción arancelada. ¡Suma kilómetros para una buena causa! Maratón Zabala 2025 – Marcos Paz Fecha : Domingo 7 de diciembre

Descripción: Competencia de 12 y 6 kilómetros, con inscripción previa. ¡Ideal para los corredores locales y turistas! Campeonato Rural Bike – Guaminí Fecha : Domingo 7 de diciembre

Descripción: Carrera de mountain bike en el balneario Lago de Monte. Premios para los ganadores de cada categoría.

Visitas Guiadas: