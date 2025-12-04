viernes, diciembre 5, 2025
22.8 C
Nueve de Julio
viernes, diciembre 5, 2025
22.8 C
Nueve de Julio
Sociedad

Ante un fin de semana largo surgen propuestas en todo el territorio bonaerense

Coincide con el Día de la Inmaculada Concepción, será la ocasión para disfrutar de las tradiciones, la gastronomía y la cultura que caracterizan a cada zona donde el Paseo de Compras e Nueve de Julio se suma a festivales gastronómicos hasta actividades deportivas y culturales

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este fin de semana largo, que coincide con el Día de la Inmaculada Concepción, será la ocasión perfecta para disfrutar de las tradiciones, la gastronomía y la cultura que caracterizan a la Provincia de Buenos Aires. Desde festivales gastronómicos hasta actividades deportivas y culturales, los municipios ofrecen una variedad de eventos para todos los gustos. ¡Planifica tu escapada y sumérgete en la alegría de la provincia!

Destacado: 26º Fiesta de la Omelette Gigante – 141º Aniversario de Pigüé

  • Fecha: Sábado 6 y domingo 7 de diciembre

  • Lugar: Parque Municipal Fortunato Chiappara, Pigüé (Saavedra)

  • Descripción: La fiesta más grande de la región, con la elaboración de una omelette gigante de 25,000 huevos, Expo Rural, gastronomía, espectáculos musicales y el cierre con Amar Azul. ¡Entrada gratuita!

  • Más información: Turismo Saavedra

Novedad para el lunes 8: Paseo de Compras en Nueve de Julio

  • Fecha: Lunes 8 de diciembre, desde las 17:00

  • Lugar: Centro de Nueve de Julio

  • Descripción: El lunes 8, Nueve de Julio se suma al feriado con un atractivo Paseo de Compras, donde los locales comerciales ofrecerán descuentos especiales y actividades para toda la familia. Un plan ideal para aprovechar la jornada de descanso y descubrir productos locales mientras disfrutas del ambiente festivo en la ciudad. ¡No te lo podés perder!

Otras fiestas populares para disfrutar:

  1. Fiesta de la Cerveza 2025 – Monte Hermoso

    • Fecha: 5 al 7 de diciembre

    • Descripción: Beer Trucks, gastronomía, música en vivo y DJs en la Plaza Parque General San Martín. ¡Entrada gratuita!

  2. 7º Fiesta del Queso Tandilero – Tandil

    • Fecha: 6 al 8 de diciembre

    • Descripción: Más de 50 variedades de quesos artesanales, degustaciones, maridajes y espectáculos musicales. ¡Una cita obligada para los amantes del queso!

  3. 11º Fiesta de la Cerveza – Berisso

    • Fecha: 6 al 8 de diciembre

    • Descripción: Cervezas artesanales locales, gastronomía, música en vivo y un ambiente festivo en el Parque Cívico de Berisso.

Eventos culturales destacados:

  1. 6º Festival Nacional de Cortometrajes – Berazategui

    • Fecha: 6 y 7 de diciembre

    • Descripción: Proyecciones de cortometrajes de ficción, animación, y documentales. ¡Entrada gratuita!

  2. 5º Encuentro de Rodanteros – Bolívar (Urdampilleta)

    • Fecha: 5 al 8 de diciembre

    • Descripción: Música, teatro, y actividades recreativas en el Predio del Ferrocarril. ¡Un encuentro para toda la familia!

  3. Apertura de Temporada 2025/2026 – Moreno

    • Fecha: Sábado 6 de diciembre

    • Descripción: Presentación de las nuevas propuestas turísticas, gastronómicas y culturales de la temporada. Actividades gratuitas para disfrutar en la Plaza Favaloro.

Eventos deportivos de alto nivel:

  1. 1º Maratón Solidaria – Villa Gesell

    • Fecha: Sábado 6 de diciembre

    • Descripción: Carrera de 10 y 5 kilómetros con un fin solidario. Inscripción arancelada. ¡Suma kilómetros para una buena causa!

  2. Maratón Zabala 2025 – Marcos Paz

    • Fecha: Domingo 7 de diciembre

    • Descripción: Competencia de 12 y 6 kilómetros, con inscripción previa. ¡Ideal para los corredores locales y turistas!

  3. Campeonato Rural Bike – Guaminí

    • Fecha: Domingo 7 de diciembre

    • Descripción: Carrera de mountain bike en el balneario Lago de Monte. Premios para los ganadores de cada categoría.

Visitas Guiadas:

  1. Patrimonio en Lobos

    • Fecha: Sábado 6 de diciembre

    • Descripción: Recorrido por los Monumentos Históricos Nacionales de la ciudad. Actividad gratuita.

  2. Cementerio Municipal de Lobos

    • Fecha: Lunes 8 de diciembre

    • Descripción: Un recorrido único por el cementerio para descubrir historias y símbolos del pasado. Actividad gratuita.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6061

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR