A 115 años de la inauguración de la Basílica de Luján: símbolo de Fe y patrimonio Nacional

El 4 de diciembre de 1910, se inauguró oficialmente la Basílica de Nuestra Señora de Luján, ubicada en la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, a unos 70 km al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este imponente templo, dedicado a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, es un verdadero ícono del estilo neogótico en el país, junto con otras importantes construcciones religiosas como las catedrales de La Plata, San Isidro, y la iglesia de los Capuchinos en Córdoba.

Orígenes y Construcción

El origen de la basílica remonta al año 1685, cuando en el mismo lugar se erigió una pequeña capilla. En 1730, el lugar adquirió el carácter de parroquia, y debido al crecimiento de la población de fieles, se decidió construir un templo más grande. En 1763, este nuevo santuario fue inaugurado, pero debido a la gran cantidad de personas que continuaban visitando el lugar, en 1905 se tomó la decisión de demoler la iglesia original.

La construcción del actual templo comenzó el 6 de mayo de 1890 bajo la dirección del Padre Jorge María Salvaire. El arquitecto francés Uldéric Courtois fue el encargado de diseñar la imponente estructura. La obra avanzó lentamente y, aunque el 4 de diciembre de 1910 se celebró la inauguración y bendición de la basílica, las torres aún no se encontraban terminadas.

Reconocimientos y Finalización

El 15 de noviembre de 1930, el Papa Pío XI otorgó a la basílica el título de “Basílica Menor”, un reconocimiento que consolidó aún más su importancia religiosa. Sin embargo, la obra no se completó hasta 1935, cuando las torres finalmente fueron terminadas.

A lo largo de los años, la Basílica de Luján se ha convertido no solo en un centro de devoción para los fieles argentinos, sino también en uno de los principales atractivos turísticos del país. Cada año, miles de peregrinos de todo el país visitan este lugar sagrado, especialmente durante la Fiesta de la Virgen de Luján, el 8 de mayo, cuando se realiza la tradicional peregrinación.

Un Patrimonio Vivo

Hoy, la Basílica de Luján sigue siendo un símbolo de la fe católica en Argentina, uniendo a los creyentes en su devoción a la Virgen de Luján. Con una historia que abarca más de tres siglos, su arquitectura, su significado religioso y su profundo vínculo con la identidad nacional continúan inspirando a generaciones de argentinos.

Años Clave en la Historia de la Basílica de Luján:

1685 : Se levanta la primera capilla en el lugar.

1730 : La capilla se convierte en parroquia.

1763 : Se inaugura el nuevo templo, que será demolido en 1905.

1890 : El Padre Jorge María Salvaire inicia la construcción del nuevo templo.

1910 : Inauguración y bendición de la Basílica, aunque las torres aún no están terminadas.

1930 : El Papa Pío XI otorga el título de “Basílica Menor”.

1935: Finalización de la basílica con la construcción de las torres.

Este 4 de diciembre, como cada año, se recuerda la inauguración de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, un lugar de fe, historia y devoción que sigue siendo un emblema del pueblo argentino.