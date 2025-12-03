Vigilancia epidemiológica contra la influenza aviar en aves silvestres

- Advertisement -

En virtud de las acciones de vigilancia epidemiológica realizadas en distintas zonas del país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) realizó nuevos muestreos ambientales de materia fecal de aves silvestres en lagunas de la provincia de Buenos Aires, destinados a prevenir eventuales brotes de influenza aviar.

Dado que durante el segundo semestre de 2025 se confirmaron seis brotes de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5, cinco en la Provincia, profesionales del Centro Regional Buenos Aires Norte del SENASA, junto con la Coordinación General de Epidemiología y referentes del Programa Nacional de Sanidad Aviar, realizaron la toma de muestra de materia fecal de aves silvestres, herramienta de vigilancia sustancial para el seguimiento sanitario y la determinación de circulación viral.

Los mismos consisten en divisar sitios con asentamiento de aves silvestres y realizar un rastrillaje de la zona para obtener muestras de materia fecal fresca. Como medida preventiva, se debe llevar a cabo utilizando los elementos de protección personal correspondientes.

En tal sentido, en los márgenes del Río Salado en Junín, la Laguna de Monte y Laguna de las Perdices, en San Miguel del Monte, y la Laguna de Lobos, en su localidad homónima, se recolectaron más de 400 muestras.

Durante la actividad se pudieron avistar aves de distintas especies como biguá (Nannopterum brasilianum), garcita blanca (Egretta thula), flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), gaviota capucho café (Chroicocephalus maculipennis), pato barcino (Anas flavirostris), tero (Vanellus chilensis), cigüeña americana (Ciconia maguarí), y gallareta chica (Fulica leucoptera), entre otros.

El total de las muestras recolectadas, las cuales fueron analizadas con la técnica diagnóstica RT-PCR real time en el Laboratorio Nacional de referencia del SENASA, resultaron negativas para influenza aviar.

Para la realización de estas tareas en territorio se contó con la colaboración de referentes locales del área de Zoonosis y de la Dirección de Recursos Naturales, lo cual permitió aumentar la eficiencia del muestreo, disminuir los tiempos de recolección y seleccionar los mejores sitios, en base a los conocimientos de las personas que habitan y trabajan en la zona.