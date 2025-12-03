Vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina en los CAPS y en el CIC

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que el martes 16 de diciembre se llevará a cabo una jornada de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) en el Centro Integrador Comunitario (CIC), mientras que el viernes 19 de diciembre será el turno del CAPS Luján. Los vecinos interesados en vacunarse deberán comunicarse previamente para agendar su turno. Los números disponibles son: 610038 para el CIC y 610033 para el CAPS Luján.

La Fiebre Hemorrágica Argentina es una enfermedad viral transmitida por el virus Junín, que se propaga principalmente a través del contacto con roedores infectados, en especial el “ratón maicero”. Dado que Nueve de Julio es considerada zona endémica, la vacunación es parte del calendario oficial de salud y está recomendada para todas las personas de entre 15 y 64 años, salvo en casos de embarazo, lactancia o pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos.

Es importante destacar que los vecinos podrán acceder a la vacuna en cualquiera de los CAPS de la ciudad, sin necesidad de pertenecer al barrio correspondiente. Además, el CIC ofrece un servicio de vacunación por la tarde, de lunes a jueves de 13 a 18 horas, ampliando el acceso para quienes no pueden asistir por la mañana.

Se recuerda a la comunidad que la vacunación es gratuita y esencial para prevenir la enfermedad, por lo que se recomienda aprovechar esta oportunidad para protegerse.