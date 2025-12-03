Pronostican altas tempertaturas en los 135 municipios de la provincia

- Advertisement -

Las altas temperaturas continuarán en gran parte del país durante toda la semana, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En territorio bonaerense, las marcas térmicas volverán a superar los 30 °C en los 135 municipios, con áreas donde el termómetro se acercará a los 40 °C.

“Hasta el viernes se prevén días muy calurosos en gran parte del país, con temperaturas que van desde los 30 °C hasta los 40 °C. Además, durante las noches los valores se mantendrán superiores a los 20 °C”, informó el organismo en su reporte diario.

Por su parte, el meteorólogo Leonardo De Benedictis, explicó que desde este miércoles comenzó a consolidarse un escenario de temperaturas notablemente superiores a los promedios habituales para esta época del año en la franja central del país. Según detalló, estas condiciones responden principalmente a la combinación de un persistente viento del norte y una escasa cobertura nubosa”, factores que favorecen un rápido y sostenido ascenso térmico.

En la zona central del país, incluido el noroeste bonaerense, se esperan temperaturas máximas entre los 36 °C y 38 °C, con picos aislados que podrían alcanzar los 40 °C.

Sin embargo, el alivio podría llegar en los próximos días: hacia el fin de semana, el aumento de la humedad atmosférica permitirá que las precipitaciones comiencen a ganar organización y se extiendan desde el oeste bonaerense. Entre el domingo y el lunes, las lluvias avanzarán hacia la franja central del país, dando finalmente un respiro tras varios días de calor intenso.