Gran Expectativa por el ‘9 de Julio Open’ del 6 al 8 de diciembre

El 9 de Julio Open de Golf, que se disputará del 6 al 8 de diciembre en el Campo de Golf del Club Atlético 9 de Julio, ha generado gran expectativa tanto en la ciudad como en la zona. Este torneo contará con la participación de destacados jugadores profesionales de reconocido renombre nacional e internacional, así como con la presencia de aficionados de la región y de otras ciudades cercanas, quienes ya han confirmado su participación.

La organización del evento, a cargo de “Caminos Rurales Tour de Golf”, una institución que promueve el golf en el interior del país, ha destacado que el certamen tiene un fin solidario, ya que será a beneficio de varias instituciones locales. Además, la entrada al evento será libre para todo el público, invitando especialmente a aquellos que aún no conocen el Club House a disfrutar del buffet, que ofrecerá opciones de desayuno y almuerzo durante los días del torneo.

La actividad comenzará el viernes 5 de diciembre con la inscripción de los jugadores, que se realizará a partir de las 8:00 horas. Ese mismo día, los participantes —profesionales y aficionados— comenzarán su jornada de juego. Durante los días 7 y 8, la competencia se centrará en los jugadores profesionales y aficionados con un hándicap de hasta 9, lo que elevará la calidad del torneo y pondrá a prueba a los mejores golfistas.

Este evento no solo promete un excelente nivel deportivo, sino que también será una excelente oportunidad para que la ciudad de 9 de Julio se dé a conocer a nivel nacional e internacional. Los jugadores profesionales, respaldados por sus redes sociales y sponsors, garantizarán que el 9 de Julio Open se viralice, atrayendo la atención de golfistas y aficionados de todo el país. Esto contribuirá al posicionamiento de la ciudad y al reconocimiento de la cancha del Club Atlético, una de las más visitadas por los fanáticos del golf en la región.

Sin lugar a dudas, el 9 de Julio Open de Golf será un evento que quedará en la memoria de los participantes y de los miles de espectadores que se acerquen a vivir la emoción del golf de alto nivel en nuestra ciudad.