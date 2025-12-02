Expectativas de temperaturas más altas y precipitaciones variadas en verano

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó su pronóstico climático trimestral para la Provincia de Buenos Aires (PBA) correspondiente a los meses de Diciembre, Enero y Febrero. En el informe, se destacan tendencias climáticas que podrían influir en las actividades agropecuarias, la gestión de recursos hídricos y la planificación de medidas de prevención ante eventos extremos.

Precipitaciones: Variabilidad según la región

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa un comportamiento normal en el norte, centro y este de la provincia, con registros que podrían oscilar entre los 100 y 130 mm mensuales. Por su parte, en el oeste y el sudoeste, las lluvias serán inferiores a lo normal, con estimaciones de precipitaciones menores a 100 mm en el oeste y por debajo de los 70 mm en el sudoeste. Esta distribución podría generar una situación climática más seca en el suroeste de la provincia, lo cual es relevante para la planificación de riego y la prevención de incendios.

Temperaturas: Por encima de lo normal

El informe del SMN también señala que las temperaturas medias para el trimestre se mantendrán por encima del rango habitual, que suele oscilar entre los 18°C y 24°C. Con una tendencia generalizada a temperaturas más altas, se prevé que los valores promedio se ubiquen por encima de ese intervalo, lo cual podría tener implicancias en la salud pública, el consumo energético y el comportamiento de los cultivos.

Fenómeno La Niña y su impacto

En cuanto al fenómeno climático Oscilación del Sur (ENSO), se indica que actualmente la provincia se encuentra bajo las condiciones de La Niña, un fenómeno que históricamente se asocia con menor cantidad de precipitaciones y temperaturas más altas. Sin embargo, las previsiones indican un aumento de la probabilidad de condiciones neutrales para el próximo trimestre. Esto sugiere que la influencia de La Niña será débil y de corta duración, lo que podría moderar el impacto de las condiciones más secas y cálidas en los próximos meses.

Consideraciones adicionales

Es importante destacar que esta previsión debe ser tomada como una tendencia general sobre los valores promedio de cada mes, ya que no se descarta la presencia de oscilaciones de menor escala (subestacionales y sinópticas), que podrían generar variaciones importantes en las condiciones climáticas durante el trimestre. En este sentido, la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires recomienda seguir de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente en lo que respecta a eventos puntuales que puedan generar emergencias.

Pronóstico Climático Trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Enlace al informe completo