martes, diciembre 2, 2025
28.9 C
Nueve de Julio
Deportes

El Programa Aeróbico en el Playón Municipal sigue sumando Adultos Mayores

Es una oportunidad para mejorar la salud y el bienestar durante la temporada primavera-verano

0
Las actividades aeróbicas y funcionales destinadas a adultos mayores siguen desarrollándose con éxito durante la temporada primavera-verano en el Playón Municipal, ya que cada semana se suman más asistentes. Organizadas por la Dirección de Deportes y la Dirección de Adultos Mayores, estas clases tienen como principal objetivo incentivar la actividad física y fomentar hábitos saludables en la comunidad.

Las actividades, que se realizan los martes y jueves a las 9:30 horas, son completamente gratuitas y están abiertas a todos los vecinos. Las propuestas son adaptadas a distintas edades y niveles de capacidad, lo que permite una participación inclusiva y segura, favoreciendo la movilidad, la fuerza y el bienestar general de los participantes.

