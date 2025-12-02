El Programa Aeróbico en el Playón Municipal sigue sumando Adultos Mayores

- Advertisement -

Las actividades aeróbicas y funcionales destinadas a adultos mayores siguen desarrollándose con éxito durante la temporada primavera-verano en el Playón Municipal, ya que cada semana se suman más asistentes. Organizadas por la Dirección de Deportes y la Dirección de Adultos Mayores, estas clases tienen como principal objetivo incentivar la actividad física y fomentar hábitos saludables en la comunidad.

Las actividades, que se realizan los martes y jueves a las 9:30 horas, son completamente gratuitas y están abiertas a todos los vecinos. Las propuestas son adaptadas a distintas edades y niveles de capacidad, lo que permite una participación inclusiva y segura, favoreciendo la movilidad, la fuerza y el bienestar general de los participantes.